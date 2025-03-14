В пяти районах Перми временно отключат воду сотням горожан

В Свердловском, Мотовилихинском, Ленинском, Кировском и Дзержинском районах Перми запланировано отключение воды. Это связано с тем, что в период с 15 по 30 марта будут проводит планово-ремонтные и аварийно-восстановительные работы, сообщили в пресс-службе «Новогор Прикамье».
«Компания проводит ремонтные работы на сетях и оборудовании, стараясь не отключать потребителей от холодного водоснабжения. В некоторых случаях временное ограничение подачи воды необходимо для выполнения работ. Это помогает избежать более серьезных проблем в будущем. Условия возможного ограничения или прекращения подачи воды предусмотрены законом. Просим вас с пониманием отнестись к подобным ситуациям», — сказано в сообщении.
С 9:00 до 19:00 15 марта планируется отключение водоснабжения в следующих домах:
- ул. Астраханская, 5,
- ул. Закамская, 16, 18, 23а, 27, 29, 31, 32, 36, 38, 42, 44, 44а,
- ул. Ласьвинская, 1, 10, 6.
с 10:00 до 19:00 15 марта холодного водоснабжения не будет в домах:
- ул. Макаренко, 30, 36,
- ул. Студенческая, 9,
- ул. Техническая, 13, 22.
С 10:00 15 марта до 10:00 16 марта не будет воды по адресам:
- ул. Днепровская, 32, 41/1, 43,
- ул. Ленская, 30,
- пер. Лесопарковый, 18, 2, 2а, 4, 6,
- ул. Пышминская, 12.
С 10:00 до 19:30 17 марта не будет холодной воды в домах № 23 и № 25 по ул. Анвара Гатауллина.
С 10:00 до 19:00 18 марта без воды останутся дома:
- б-р Гагарина, 109, 111/1, 111/2, 113, 113б, 115, 84, 86, 88,
- ул. Старцева, 61.
С 10:00 18 марта до 10:00 19 марта прервут холодное водоснабжение домов:
- ул. Анри Барбюса, 53,
- ул. Грачева, 10.
С 9:00 до 20:00 19 марта отключат холодную воду по адресам:
- ул. Екатерининская, 120, 120а, 134,
- ул. Пермская, 124, 126, 126а.
С 9:00 до 20:00 23 марта не будет холодной воды:
- ул. Желябова, 11/2,
- ул. Комиссара Пожарского, 10, 12, 12/2, 14, 17а,
- пр. Парковый, 18, 26, 28, 28а, 30/1, 30/2, 32, 34,
- ул. Подлесная, 17, 19/1, 19/2, 21, 23/1, 23/2, 25, 27/1, 27/2, 29.
С 10:00 29 марта до 10:00 30 марта останутся без холодной воды дома по адресам:
- ул. Астраханская, 5,
- ул. Закамская, 16, 18, 23а, 27, 29, 31, 32, 36, 38, 42, 44, 44а,
- ул. Ласьвинская, 1, 10, 6.
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