14 марта 2025

В пяти районах Перми временно отключат воду сотням горожан

© Служба новостей «URA.RU»
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Холодную воду отключат на время проведения работ на сетях (архивное фото)
Холодную воду отключат на время проведения работ на сетях (архивное фото) Фото:

В Свердловском, Мотовилихинском, Ленинском, Кировском и Дзержинском районах Перми запланировано отключение воды. Это связано с тем, что в период с 15 по 30 марта будут проводит планово-ремонтные и аварийно-восстановительные работы, сообщили в пресс-службе «Новогор Прикамье». 

«Компания проводит ремонтные работы на сетях и оборудовании, стараясь не отключать потребителей от холодного водоснабжения. В некоторых случаях временное ограничение подачи воды необходимо для выполнения работ. Это помогает избежать более серьезных проблем в будущем. Условия возможного ограничения или прекращения подачи воды предусмотрены законом. Просим вас с пониманием отнестись к подобным ситуациям», — сказано в сообщении.

С 9:00 до 19:00 15 марта планируется отключение водоснабжения в следующих домах:

  • ул. Астраханская, 5,
  • ул. Закамская, 16, 18, 23а, 27, 29, 31, 32, 36, 38, 42, 44, 44а,
  • ул. Ласьвинская, 1, 10, 6.

с 10:00 до 19:00 15 марта холодного водоснабжения не будет в домах: 

  • ул. Макаренко, 30, 36,
  • ул. Студенческая, 9,
  • ул. Техническая, 13, 22.

С 10:00 15 марта до 10:00 16 марта не будет воды по адресам: 

  • ул. Днепровская, 32, 41/1, 43,
  • ул. Ленская, 30,
  • пер. Лесопарковый, 18, 2, 2а, 4, 6,
  • ул. Пышминская, 12.

С 10:00 до 19:30 17 марта не будет холодной воды в домах № 23 и № 25 по ул. Анвара Гатауллина.

С 10:00 до 19:00 18 марта без воды останутся дома: 

  • б-р Гагарина, 109, 111/1, 111/2, 113, 113б, 115, 84, 86, 88,
  • ул. Старцева, 61.

С 10:00 18 марта до 10:00 19 марта прервут холодное водоснабжение домов: 

  • ул. Анри Барбюса, 53,
  • ул. Грачева, 10.

С 9:00 до 20:00 19 марта отключат холодную воду по адресам: 

  • ул. Екатерининская, 120, 120а, 134,
  • ул. Пермская, 124, 126, 126а.

С 9:00 до 20:00 23 марта не будет холодной воды: 

  • ул. Желябова, 11/2, 
  • ул. Комиссара Пожарского, 10, 12, 12/2, 14, 17а,
  • пр. Парковый, 18, 26, 28, 28а, 30/1, 30/2, 32, 34,
  • ул. Подлесная, 17, 19/1, 19/2, 21, 23/1, 23/2, 25, 27/1, 27/2, 29.

С 10:00 29 марта до 10:00 30 марта останутся без холодной воды дома по адресам: 

  • ул. Астраханская, 5,
  • ул. Закамская, 16, 18, 23а, 27, 29, 31, 32, 36, 38, 42, 44, 44а,
  • ул. Ласьвинская, 1, 10, 6.

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В Свердловском, Мотовилихинском, Ленинском, Кировском и Дзержинском районах Перми запланировано отключение воды. Это связано с тем, что в период с 15 по 30 марта будут проводит планово-ремонтные и аварийно-восстановительные работы, сообщили в пресс-службе «Новогор Прикамье».  «Компания проводит ремонтные работы на сетях и оборудовании, стараясь не отключать потребителей от холодного водоснабжения. В некоторых случаях временное ограничение подачи воды необходимо для выполнения работ. Это помогает избежать более серьезных проблем в будущем. Условия возможного ограничения или прекращения подачи воды предусмотрены законом. Просим вас с пониманием отнестись к подобным ситуациям», — сказано в сообщении. С 9:00 до 19:00 15 марта планируется отключение водоснабжения в следующих домах: с 10:00 до 19:00 15 марта холодного водоснабжения не будет в домах:  С 10:00 15 марта до 10:00 16 марта не будет воды по адресам:  С 10:00 до 19:30 17 марта не будет холодной воды в домах № 23 и № 25 по ул. Анвара Гатауллина. С 10:00 до 19:00 18 марта без воды останутся дома:  С 10:00 18 марта до 10:00 19 марта прервут холодное водоснабжение домов:  С 9:00 до 20:00 19 марта отключат холодную воду по адресам:  С 9:00 до 20:00 23 марта не будет холодной воды:  С 10:00 29 марта до 10:00 30 марта останутся без холодной воды дома по адресам: 
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