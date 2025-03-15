В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб стрелок-радиотелефонист из Прикамья Алексей Носков. Об этом сообщила мэрия Верещагинского округа.
«В ходе СВО 18 сентября 2023 года погиб наш земляк Алексей Носков, ефрейтор, стрелок-радиотелефонист 58-й общевойсковой армии. Выражаем соболезнования <...> всем родным и близким», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».
Прикамский боец родился 6 марта 1995 года в поселке Бородулино. Он окончил Путинскую школу. Отучился на помощника машиниста электровоза в Верещагинском многопрофильном техникуме. После службы в армии работал водителем на Кунгурском мясокомбинате.
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