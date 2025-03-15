15 марта 2025
14 марта 2025

В зоне СВО погиб стрелок из Пермского края Алексей Носков

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Прощание с военнослужащим пройдет 17 марта
Прощание с военнослужащим пройдет 17 марта Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб стрелок-радиотелефонист из Прикамья Алексей Носков. Об этом сообщила мэрия Верещагинского округа.

«В ходе СВО 18 сентября 2023 года погиб наш земляк Алексей Носков, ефрейтор, стрелок-радиотелефонист 58-й общевойсковой армии. Выражаем соболезнования <...> всем родным и близким», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Прикамский боец родился 6 марта 1995 года в поселке Бородулино. Он окончил Путинскую школу. Отучился на помощника машиниста электровоза в Верещагинском многопрофильном техникуме. После службы в армии работал водителем на Кунгурском мясокомбинате.

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Военнослужащего похоронят в селе Путино
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В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб стрелок-радиотелефонист из Прикамья Алексей Носков. Об этом сообщила мэрия Верещагинского округа. «В ходе СВО 18 сентября 2023 года погиб наш земляк Алексей Носков, ефрейтор, стрелок-радиотелефонист 58-й общевойсковой армии. Выражаем соболезнования <...> всем родным и близким», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте». Прикамский боец родился 6 марта 1995 года в поселке Бородулино. Он окончил Путинскую школу. Отучился на помощника машиниста электровоза в Верещагинском многопрофильном техникуме. После службы в армии работал водителем на Кунгурском мясокомбинате.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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