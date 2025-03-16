Свердловский бизнесмен воюет со следователями, которые хотят его посадить

17 марта 2025 в 09:18 Размер текста - 17 +

Дмитрий Гришков стал подозреваемым в 2022 году Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Бизнесмена Дмитрия Гришкова из Каменска-Уральского (Свердловская область) обвинили в махинациях с бюджетными деньгами, выделенными его ЧОУ ДО «Центр развития детей». Сам он утверждает, что его преследуют незаконно, доказательства якобы сфабрикованы. Подробности конфликта URA.RU рассказали сам Гришков и его адвокат Александр Бокитько. Претензии к Гришкову появились в 2022 году. Тогда ему вменили ч. 1 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Через год появилась вторая статья — ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество группой лиц). Позднее дела объединили в одно производство. Гришкова обвинили в фиктивной работе его детского центра и махинациях с зарплатами и налогами. Дмитрия Гришкова допросили только через два года после возбуждения дела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вторым фигурантом дела стала воспитатель центра Ирина Широких. По версии следствия, она якобы воровала деньги с корпоративной карты, снимала их и передавала Гришкову. Ирину задержали 25 декабря 2023-го на проходной АО «СинТЗ». При этом, как уверяет ее защита, постановление о возбуждении уголовного дела и протокол о задержании женщине не вручили. «Ей предложили дать ложные показания на Гришкова. На нее давили морально, угрожали, что она потеряет работу, говорили, что проблемы начнутся у ее дочери, которую она воспитывает одна. Широких отказалась, за это ее незаконно посадили на ночь в помещение для следственно арестованных», — описывает ситуацию ее юрист Дмитрий Шевырев. Широких допросили лишь на следующий день. Затем ее в статусе подозреваемой отпустили домой. И лишь 27 февраля 2025-го защита сумела доказать в суде, что фактов перечисления средств с корпоративной карты на счет Ирины не было. Дело прекратили за отсутствием состава преступления. Но, уверяет Шевырев, следователи якобы продолжали угрожать Широких уголовным преследованием. Ей впоследствии удалось отсудить у полиции 100 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Ирина отсудила у МВД компенсацию Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Гришкова в качестве подозреваемого допросили лишь спустя два года после возбуждения дела. Во время беседы со следователями Дмитрий показал все платежные ведомости, договоры с сотрудниками, сводную таблицу расходования субсидий, бухгалтерскую отчетность и другие документы (их же Дмитрий предоставил URA.RU). «По документам все сходится. Каждая копейка ушла на детский центр, но следствие почему-то не видело этого или не хотело видеть», — говорит Бокитько. Он также утверждает, что некоторые важные для защиты Гришкова документы, принятые двумя сотрудниками полиции, исчезли из материалов дела. Бокитько считает, что это не случайность, а также указывает на процессуальные нарушения — в частности, (якобы) незаконное продление следственных действий. Также Дмитрию не предоставлялись уведомления о ходе расследования. Дмитрий заявил, что добьется наказания для своих обидчиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Мы предполагаем, что сотрудники, занимавшиеся расследованием, делали это ради собственной выгоды, звезд на погонах, повышения. Не исключаем и возможную коррупционную составляющую этого уголовного дела», — заявил Бокитько. Дело бизнесмена будет рассматриваться в Ленинском райсуде Екатеринбурга. «Мы будем добиваться того, чтобы незаконное преследование закончилось. А также сделаем все, чтобы те, кто занимался этим преследованием, сами попали под уголовную статью. Нам известно, что некоторые из сотрудников уже уволились из органов», — заключил Бокитько. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу МВД Каменска-Уральского. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бизнесмена Дмитрия Гришкова из Каменска-Уральского (Свердловская область) обвинили в махинациях с бюджетными деньгами, выделенными его ЧОУ ДО «Центр развития детей». Сам он утверждает, что его преследуют незаконно, доказательства якобы сфабрикованы. Подробности конфликта URA.RU рассказали сам Гришков и его адвокат Александр Бокитько. Претензии к Гришкову появились в 2022 году. Тогда ему вменили ч. 1 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Через год появилась вторая статья — ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество группой лиц). Позднее дела объединили в одно производство. Гришкова обвинили в фиктивной работе его детского центра и махинациях с зарплатами и налогами. Вторым фигурантом дела стала воспитатель центра Ирина Широких. По версии следствия, она якобы воровала деньги с корпоративной карты, снимала их и передавала Гришкову. Ирину задержали 25 декабря 2023-го на проходной АО «СинТЗ». При этом, как уверяет ее защита, постановление о возбуждении уголовного дела и протокол о задержании женщине не вручили. «Ей предложили дать ложные показания на Гришкова. На нее давили морально, угрожали, что она потеряет работу, говорили, что проблемы начнутся у ее дочери, которую она воспитывает одна. Широких отказалась, за это ее незаконно посадили на ночь в помещение для следственно арестованных», — описывает ситуацию ее юрист Дмитрий Шевырев. Широких допросили лишь на следующий день. Затем ее в статусе подозреваемой отпустили домой. И лишь 27 февраля 2025-го защита сумела доказать в суде, что фактов перечисления средств с корпоративной карты на счет Ирины не было. Дело прекратили за отсутствием состава преступления. Но, уверяет Шевырев, следователи якобы продолжали угрожать Широких уголовным преследованием. Ей впоследствии удалось отсудить у полиции 100 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Гришкова в качестве подозреваемого допросили лишь спустя два года после возбуждения дела. Во время беседы со следователями Дмитрий показал все платежные ведомости, договоры с сотрудниками, сводную таблицу расходования субсидий, бухгалтерскую отчетность и другие документы (их же Дмитрий предоставил URA.RU). «По документам все сходится. Каждая копейка ушла на детский центр, но следствие почему-то не видело этого или не хотело видеть», — говорит Бокитько. Он также утверждает, что некоторые важные для защиты Гришкова документы, принятые двумя сотрудниками полиции, исчезли из материалов дела. Бокитько считает, что это не случайность, а также указывает на процессуальные нарушения — в частности, (якобы) незаконное продление следственных действий. Также Дмитрию не предоставлялись уведомления о ходе расследования. «Мы предполагаем, что сотрудники, занимавшиеся расследованием, делали это ради собственной выгоды, звезд на погонах, повышения. Не исключаем и возможную коррупционную составляющую этого уголовного дела», — заявил Бокитько. Дело бизнесмена будет рассматриваться в Ленинском райсуде Екатеринбурга. «Мы будем добиваться того, чтобы незаконное преследование закончилось. А также сделаем все, чтобы те, кто занимался этим преследованием, сами попали под уголовную статью. Нам известно, что некоторые из сотрудников уже уволились из органов», — заключил Бокитько. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу МВД Каменска-Уральского. Ответ будет опубликован, как только поступит.