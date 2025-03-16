16 марта 2025

В Перми простились с медиаменеджером Евгением Царегородцевым

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония прощания с Евгением Царегородцевым состоялась 17 марта
Церемония прощания с Евгением Царегородцевым состоялась 17 марта Фото:

В Перми в понедельник, 17 марта, состоялось прощание с генеральным директором ООО «Русская Медиа Группа Пермь» Евгением Царегородцевым. Проводить в последний путь медиаменеджера, пришли его близкие, друзья и коллеги, сообщил корреспондент URA.RU также присутствовавший на прощании.  

«В зале прощания на Старцева, 61 собрались больше 300 человек: все, кто работал с Евгением Царегородцевым в разные годы или был с них хорошо знаком. Люди несли цветы, говорили много хороших слов в память о безвременно ушедшем коллеге и друге. Те, с кем удалось поговорить корреспонденту URA.RU признавались, что до сих пор не могут поверить в то, что он так рано ушел из жизни», — рассказал корреспондент агентства.

О кончине Евгения Царегородцева стало известно в минувшую пятницу, 14 марта. Медиаменеджер стоял у истоков основания пермской телерадиокомпании «Авторадио ТВ».

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В Перми в понедельник, 17 марта, состоялось прощание с генеральным директором ООО «Русская Медиа Группа Пермь» Евгением Царегородцевым. Проводить в последний путь медиаменеджера, пришли его близкие, друзья и коллеги, сообщил корреспондент URA.RU также присутствовавший на прощании.   «В зале прощания на Старцева, 61 собрались больше 300 человек: все, кто работал с Евгением Царегородцевым в разные годы или был с них хорошо знаком. Люди несли цветы, говорили много хороших слов в память о безвременно ушедшем коллеге и друге. Те, с кем удалось поговорить корреспонденту URA.RU признавались, что до сих пор не могут поверить в то, что он так рано ушел из жизни», — рассказал корреспондент агентства. О кончине Евгения Царегородцева стало известно в минувшую пятницу, 14 марта. Медиаменеджер стоял у истоков основания пермской телерадиокомпании «Авторадио ТВ».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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