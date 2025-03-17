В Югре продают плавучие дома с бассейном, камином, сауной на борту. Цена лотов стартует с 6,5 миллионов рублей, следует из информации сайта бесплатных объявлений.
«Продается брандвахта с катером в Нефтеюганском районе. Цена 6,5 миллионов рублей», — сообщает продавец на «Авито». В плавучем доме марки «Костьромич» 2002 года выпуска есть камин, кондиционер, кухня, бассейн, сауна, пять спальных мест на борту. В стоимость входит как сама брандвахта, так и катер, купить дом можно и отдельно.
Продавец уточняет, что пeрeгнaть его можно пo Обскому бассейну с приходом «большой воды». «Это плавающий дом. Стоит там, где вы решите пришвартоваться», — пояснила продавец URA.RU.
Также в ХМАО продают судно «Ярославец», на котором расположен дом из сэндвич-панелей. Цена лота 11 миллионов рублей. «Есть всё, включая дом из сэндвич-пaнeлей 17*6 , баня. мopозильнaя кaмеpa, туалeт», — сообщает продавец из Сургута.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в преддверии летнего сезона распродают дома на колесах. Стоимость варьируется от 400 тысяч до трех миллионов рублей.
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