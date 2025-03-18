«Могут затоптать»: иностранцы осадили центр миграции в полиции Екатеринбурга. Фото

Иностранцы сутками ждут приема в центр миграции отдела полиции №9 Екатеринбурга

18 марта 2025 в 15:42 Размер текста - 17 +

Иностранные граждане пожаловались на дикие очереди в миграционные службы Фото URA.RU Десятки иностранцев осадили отдел по вопросам миграции ОП №9 Екатеринбурга, пытаясь решить насущные вопросы. Об этом рассказал читатель URA.RU. А гражданка Киргизии объяснила агентству, что люди стоят в очередях по нескольку суток, чтобы попасть на прием. «На Красноуральской, 2-А столпотворение. Десятки мигрантов штурмуют миграционный центр. Среди них есть мамы с младенцами на руках. В толпе то и дело возникают ругань и стычки из-за списков в очередь», — описал увиденное читатель. Агентству удалось связаться с одной из женщин, которая активнее других участвовала в организации очереди. Гражданка Киргизии пожаловалась, что мигранты сутками стоят под окнами центра, но не могут попасть на прием. Новость по теме В Екатеринбурге сотни иностранцев штурмуют офисник. Фото «Чтобы составить, например, протокол за административное правонарушение, выделено всего лишь два часа в день, и таких дней всего три в неделю. За эти два часа принимают максимум трех человек. Люди с ночи стоят, сидят в машинах. В это время приходят другие, их не видят и составляют свой список. А когда приближается время приема, выясняется, что списков несколько, в каждом минимум по 10 человек, и все требуют их принять. Люди ссорятся, получается каша-малаша», — объяснила собеседница. Сама она простояла четыре ночи. По ее словам, в основном приема ждут граждане Убзекистана, Таджикистана и Киргизии. Кроме оплаты штрафов за административку у них есть и другие вопросы — например, продление права находиться на территории РФ. По каждому из своих вопросов люди приходят отдельно. И чтобы решить свой каждый вопрос стоят на нескольку ночей. «А на Сулимова (там находится управление по вопросам миграции свердловского ГУ МВД — прим.URA.RU) еще хуже. Там такая толпа, что даже страшно, могут затоптать», — добавила женщина. По ее словам, у некоторых иностранцев не получается соблюдать законы России вовсе не по их вине. «Людям выделено время, чтобы продлить регистрацию, но они не могут попасть на прием и все: получается уже административное нарушение пребывания на ровном месте. А ведь человек изо всех сил старается, на работе отпрашивается, учебу пропускает, выкручивается. Поставили бы хоть автомат с талонами, тогда не было бы такой толпы и ссор», — предложила собеседница. В отделении по связям со СМИ екатеринбургской полиции агентству сообщили, что ситуация находится на контроле у руководства УМВД города. «В настоящее время руководство отдела по вопросам миграции городского управления МВД принимает комплекс мер для снижения очереди и ускорения сроков выдачи документов гражданам», — заявили в пресс-группе. Некоторые стоят по трое суток, но все равно не могут попасть на прием Фото URA.RU В очереди есть мамы с грудными детьми Фото URA.RU В полиции сказали, что стараются решить проблему Фото URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Десятки иностранцев осадили отдел по вопросам миграции ОП №9 Екатеринбурга, пытаясь решить насущные вопросы. Об этом рассказал читатель URA.RU. А гражданка Киргизии объяснила агентству, что люди стоят в очередях по нескольку суток, чтобы попасть на прием. «На Красноуральской, 2-А столпотворение. Десятки мигрантов штурмуют миграционный центр. Среди них есть мамы с младенцами на руках. В толпе то и дело возникают ругань и стычки из-за списков в очередь», — описал увиденное читатель. Агентству удалось связаться с одной из женщин, которая активнее других участвовала в организации очереди. Гражданка Киргизии пожаловалась, что мигранты сутками стоят под окнами центра, но не могут попасть на прием. «Чтобы составить, например, протокол за административное правонарушение, выделено всего лишь два часа в день, и таких дней всего три в неделю. За эти два часа принимают максимум трех человек. Люди с ночи стоят, сидят в машинах. В это время приходят другие, их не видят и составляют свой список. А когда приближается время приема, выясняется, что списков несколько, в каждом минимум по 10 человек, и все требуют их принять. Люди ссорятся, получается каша-малаша», — объяснила собеседница. Сама она простояла четыре ночи. По ее словам, в основном приема ждут граждане Убзекистана, Таджикистана и Киргизии. Кроме оплаты штрафов за административку у них есть и другие вопросы — например, продление права находиться на территории РФ. По каждому из своих вопросов люди приходят отдельно. И чтобы решить свой каждый вопрос стоят на нескольку ночей. «А на Сулимова (там находится управление по вопросам миграции свердловского ГУ МВД — прим.URA.RU) еще хуже. Там такая толпа, что даже страшно, могут затоптать», — добавила женщина. По ее словам, у некоторых иностранцев не получается соблюдать законы России вовсе не по их вине. «Людям выделено время, чтобы продлить регистрацию, но они не могут попасть на прием и все: получается уже административное нарушение пребывания на ровном месте. А ведь человек изо всех сил старается, на работе отпрашивается, учебу пропускает, выкручивается. Поставили бы хоть автомат с талонами, тогда не было бы такой толпы и ссор», — предложила собеседница. В отделении по связям со СМИ екатеринбургской полиции агентству сообщили, что ситуация находится на контроле у руководства УМВД города. «В настоящее время руководство отдела по вопросам миграции городского управления МВД принимает комплекс мер для снижения очереди и ускорения сроков выдачи документов гражданам», — заявили в пресс-группе.