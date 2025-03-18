Пешеходы мучаются из-за размытой дороги на шоссе Космонавтов
Пермяки вынуждены преодолевать размытую дорогу на шоссе Космонавтов. Сейчас на участке ведется реконструкция. Фото горожане поделились в telegram-канале «ЧП Пермь».
«Строительство дороги по шоссе Космонавтов вблизи городского рынка. Строители совсем забыли, что есть пешеходы. Уважение девушкам с маленькими детьми, которые могут преодолеть этот нелегкий путь», — пишет автор поста.
URA.RU отправило запрос в министерство транспорта Пермского края. Ответ на него ожидается.
Из-за потепления дорогу для пешеходов размыло
Мамы с колясками с трудом преодолевают этот путь
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