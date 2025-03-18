Пермяки возмущены непроходимой дорогой на шоссе Космонавтов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пешеходы мучаются из-за размытой дороги на шоссе Космонавтов
Пешеходы мучаются из-за размытой дороги на шоссе Космонавтов Фото:

Пермяки вынуждены преодолевать размытую дорогу на шоссе Космонавтов. Сейчас на участке ведется реконструкция. Фото горожане поделились в telegram-канале «ЧП Пермь».

«Строительство дороги по шоссе Космонавтов вблизи городского рынка. Строители совсем забыли, что есть пешеходы. Уважение девушкам с маленькими детьми, которые могут преодолеть этот нелегкий путь», — пишет автор поста.

URA.RU отправило запрос в министерство транспорта Пермского края. Ответ на него ожидается.

Из-за потепления дорогу для пешеходов размыло
Из-за потепления дорогу для пешеходов размыло
Фото:
Мамы с колясками с трудом преодолевают этот путь
Мамы с колясками с трудом преодолевают этот путь
Фото:

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Пермяки вынуждены преодолевать размытую дорогу на шоссе Космонавтов. Сейчас на участке ведется реконструкция. Фото горожане поделились в telegram-канале «ЧП Пермь». «Строительство дороги по шоссе Космонавтов вблизи городского рынка. Строители совсем забыли, что есть пешеходы. Уважение девушкам с маленькими детьми, которые могут преодолеть этот нелегкий путь», — пишет автор поста. URA.RU отправило запрос в министерство транспорта Пермского края. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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