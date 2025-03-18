Полиция заинтересовалась ребенком, который держит в страхе пермский детский сад

Полиция проверит детсад № 134 в Перми. По данным URA.RU в дошкольном учреждении один из воспитанников систематически избивает детей, которые ходят с ним в одну группу. В редакцию на правах анонимности обратилась мать ребенка, который подвергся избиениям.
«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства», — сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.
Женщина рассказала, что ситуация длится уже более полугода и руководство детсада не предпринимает никаких мер. Кому-то из детей достается в лоб лопаткой, другим — просто рукой. У всех синяки и гематомы. При этом бьет он не только детей, но и педагогов. Из-за неуправляемого обидчика из детского сада массово увольняются воспитатели.
Родители пострадавших детей уже обращались в прокуратуру и департамент образования Перми, но ситуация, с их слов, не меняется. В беседе с URA.RU заведующая детским садом № 134 призналась, что департамент образования в курсе всей ситуации. На другие вопросы отвечать отказалась.
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