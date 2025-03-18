В Перми ребенок держит в страхе целый детский сад

В Перми маленький мальчик систематически избивает воспитанников детского сада, в который ходит. Ситуация не меняется уже длительное время. В итоге дети и родители всего детского сада боятся одного ребенка. Об этом на условиях анонимности URA.RU рассказала одна из мам детей, посещающих детсад № 134 в Перми.
«Ситуация длится уже более полугода и руководство детсада ничего не делает! Сейчас он ударил моего ребенка. До этого бил других детей. Кому-то в лоб лопаткой, кому-то просто рукой. У всех синяки и гематомы. Бьет не только детей, но и воспитателей, которые из-за всего этого массово увольняются. Мы просто боимся за своих детей, ведь получается, что детский сад становится небезопасным местом для детей — мы не знаем, как поведет себя этот ребенок», — рассказала пермячка.
Она отметила, что родители пострадавших детей уже обращались в прокуратуру и департамент образования Перми, но ситуация не меняется. «В больнице травма ребенка зафиксирована, а в полиции в рамках проверки была назначена судмедэкспертиза», — пояснила женщина (оба документа имеются в распоряжении редакции).
В беседе с URA.RU заведующая детским садом № 134 призналась, что департамент образования в курсе всей ситуации, но на более точные вопросы отвечать отказалась. Агентство направило запрос информации в департамент образования, ГУ МВД и прокуратуру, но на момент публикации материала ответ не поступил. Мама ребенка, на которого жалуются воспитанники детсада отказалась беседовать с корреспондентом URA.RU, заявив, что не «должна оправдываться».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!