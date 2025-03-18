Пермских полицейских наградили за быстроту бурения лунок на Каме

В Чайковском Пермского края прошли соревнования по подледной рыбалке среди сотрудников полиции и ветеранов МВД. Мероприятие проходило на берегу Камы.
«В начале рыбной ловли прошло соревнование по скоростному бурению лунок. Затем, в течение двух часов участники ловили рыбу. По истечении контрольного времени жюри взвесили улов и подвели итоги. Победители были определены по наибольшему весу выловленной рыбы», — сообщается на сайте мэрии. Победителей наградили грамотами и призами.
Состязание проходило в номинациях «Самый большой улов», «Самая большая рыба», «Самая маленькая рыбка». В номинации «Первая пойманная рыба» победу одержала девятилетняя дочь начальника тыла ОМВД.
Ранее URA.RU сообщало о проведении конкурса среди рыбаков ОАО «Соликамский магниевый завод». Жюри подводило итоги по семи номинациям.
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