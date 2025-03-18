18 марта 2025

Пермских полицейских наградили за быстроту бурения лунок на Каме

В Чайковском прошли соревнования по подледной рыбалке среди сотрудников полиции
© Служба новостей «URA.RU»
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Участники соревнований ловили рыбу в течение двух часов
Участники соревнований ловили рыбу в течение двух часов Фото:

В Чайковском Пермского края прошли соревнования по подледной рыбалке среди сотрудников полиции и ветеранов МВД. Мероприятие проходило на берегу Камы.

«В начале рыбной ловли прошло соревнование по скоростному бурению лунок. Затем, в течение двух часов участники ловили рыбу. По истечении контрольного времени жюри взвесили улов и подвели итоги. Победители были определены по наибольшему весу выловленной рыбы», — сообщается на сайте мэрии. Победителей наградили грамотами и призами.

Состязание проходило в номинациях «Самый большой улов», «Самая большая рыба», «Самая маленькая рыбка». В номинации «Первая пойманная рыба» победу одержала девятилетняя дочь начальника тыла ОМВД.

Ранее URA.RU сообщало о проведении конкурса среди рыбаков ОАО «Соликамский магниевый завод». Жюри подводило итоги по семи номинациям. 

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В Чайковском Пермского края прошли соревнования по подледной рыбалке среди сотрудников полиции и ветеранов МВД. Мероприятие проходило на берегу Камы. «В начале рыбной ловли прошло соревнование по скоростному бурению лунок. Затем, в течение двух часов участники ловили рыбу. По истечении контрольного времени жюри взвесили улов и подвели итоги. Победители были определены по наибольшему весу выловленной рыбы», — сообщается на сайте мэрии. Победителей наградили грамотами и призами. Состязание проходило в номинациях «Самый большой улов», «Самая большая рыба», «Самая маленькая рыбка». В номинации «Первая пойманная рыба» победу одержала девятилетняя дочь начальника тыла ОМВД. Ранее URA.RU сообщало о проведении конкурса среди рыбаков ОАО «Соликамский магниевый завод». Жюри подводило итоги по семи номинациям. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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