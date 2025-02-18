Пермский стратегический завод наградит своих рабочих за лучший улов

Пермское ОАО «Соликамский магниевый завод» пригласил принять участие сотрудников — любителей зимней рыбалки в конкурсе по подледному лову «Ловись, рыбка!». Его объявил профсоюз предприятия. Победителей ожидают награды.
«Соревнование пройдет 1 марта. Победителям вручаются дипломы и сертификаты. Жюри подводит итоги по семи номинациям, среди которых скорость бурения, самая крупная и маленькая рыбка, самый большой улов. Можно принимать участие как в индивидуальном, так и в командном первенстве», — говорится в положении о проведении конкурса в группе профсоюза завода в соцсети «ВКонтакте».
Правила конкурса допускают ловлю только на удочки, оснащенные мормышками, крючками и балансирами. Нельзя занимать сразу несколько лунок и оставлять в них запасные удочки.
Соликамский магниевый завод является стратегическим российским предприятием. Производит магний, химическую и редкоземельную продукцию. В 2022 году завод по иску Генпрокуратуры РФ перешел в собственность государства. Сейчас его владельцем является госкорпорация «Росатом».
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