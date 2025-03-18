В Петербурге задержаны организаторы банковской системы, заработавшие 48 млн

В Петербурге и Ленобласти сотрудниками МВД задержаны два человека, предположительно участвовавшие в организации теневой банковской системы. Всего злоумышленники заработали почти 48 миллионов рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
«Сотрудниками МВД пресечена незаконная банковская деятельность, осуществлявшаяся 31-летним жителем Всеволожского района и его 38-летней подельницей», — пишет ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в официальном telegram-канале. В результате проведения незаконных операций, злоумышленники заработали 47 828 464 рублей.
Мужчина зарегистрировал на свое имя юридическое лицо с широким спектром заявленных видов деятельности, от торговли лесоматериалами до предоставления услуг в сфере фотографии. Также было выявлено наличие множества ИП и фирм-«однодневок», зарегистрированных на подконтрольных лиц.
С сентября 2022 года по июль 2023 года подозреваемые предоставляли услуги по переводу и снятию денежных средств без соответствующей регистрации и лицензии. Денежные средства поступали на счета созданной организации по фиктивным основаниям, после чего выводились на банковские карты подконтрольных лиц и предприятий под видом оплаты за несуществующие услуги. Обналиченные средства затем передавались клиентам, при этом с каждой операции злоумышленники удерживали 11% в качестве комиссии.
На основании собранных данных было возбуждено уголовное дело, касающееся незаконной банковской деятельности. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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