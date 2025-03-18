Жители ХМАО стали чаще обращаться к онлайн-психологам

За 2024 год югорчане стали чаще пользоваться услугами онлайн психологов. Посещаемость подобных сервисов выросла на 48%, сообщают аналитики Yota.
«Мобильный интернет-трафик психологических онлайн-сервисов за прошедший год увеличился в Югре на 89%. Посещаемость таких сервисов выросла на 48%», — сообщают аналитики.
Половина пользователей сервисов онлайн-психологов — женщины. Они составляют 51% аудитории. Каждому третьему пользователю от 26 до 35 лет, на втором месте югорчане от 36 до 45 лет (28% аудитории), а на третьем группа от 46 до 55 лет (18%). А вот молодежь психологической поддержкой онлайн не интересуется, на югорчан в возрасте от 14 до 20 лет приходится всего 2% трафика.
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