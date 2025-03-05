Дело против депутата думы Екатеринбурга Чачина разваливается: пропало единственное доказательство

Депутат Чачин выиграл в суде у свердловского ФАС

Виталий Чачин категорически отвергает обвинения в свой адрес Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский Арбитражный суд встал на сторону депутата гордумы Екатеринбурга Виталия Чачина в его споре с управлением Федеральной антимонопольной службы (УФАС), на решении которого строилось уголовное дело о картельном сговоре. Решение ведомства, фактически отмененное судом, было единственным доказательством стороны обвинения, рассказал URA.RU адвокат Чачина Андрей Лизанец.

По его словам, решение арбитраж вынес накануне. Чачин обжаловал отказ УФАС пересматривать свое решение о наличии признаков ограничения конкуренции при заключении в 2021 году контракта на строительство моста в челябинском селе Богдановское за 66,5 миллиона рублей. Тендер достался компании Чачина «Сити Билдинг». Другим участников была другая его компания — «Техностройкомплект» (ТСК). Больше в аукционе никто не участвовал.

«Накануне Арбитражным судом Свердловской области принято решение об удовлетворении требований ООО „ТСК“ Чачина к свердловскому УФАС России о признании определения от 5 ноября 2024 года об отмене определений от 1-го и 26 июля о пересмотре решения от 31 августа 2022 года по вновь открывшимся обстоятельствам недействительным. Это значит, что решение Свердловского УФАС России от 31 августа [2022-го] теперь уже точно отменено, а дело подлежит прекращению», — объяснил корреспонденту Лизанец.

На 6 марта назначено очередное заседание по делу Чачина в Верх-Исетском суде Екатеринбурга. «Где как раз и планировалось исследовать доказательства, в том числе и решение свердловского УФАС, которого больше нет», — добавил адвокат.

Об уголовном деле в отношении Чачина стало известно летом 2023-го — в разгар выборов в думу. Чачина сначала подозревали в ограничении конкуренции при розыгрыше тендера по мосту Богдановском, затем — когда вступили в силу поправки, декриминализирующие деяние Чачина, — в дело включили еще пять эпизодов.

СК считает, что Чачин и формальный владелец ООО «ТСК» Заварухин (фактически подчиненный Чачина) договаривались не только по мосту в Богдановском, но и по ремонту насосной станции в Тульской области (контракт получил ТСК, сумма — 18,4 млн), диагностированию целостности пожарных резервуаров в свердловском тубдиспансере («Сити Билдинг», 319,9 тыс. рублей), газификации домов в свердловском селе Покровское («Сити Билдинг», 92,7 млн), строительству газопровода в деревне Починок под Новоуральском («Сити Билдинг», 42,4 млн) и строительно-монтажные работы котельной в челябинском Троицке (ТСК, 59,9 млн).

При этом никакой экспертизы по пяти аукционам из шести УФАС не проводило. В ходе расследования также не были допрошены возможные свидетели и потерпевшие (потерпевших, по словам защиты, в деле вообще нет), хотя Чачин настаивал на прозрачном разбирательстве. И это не единственные пробелы в уголовном деле. Ранее URA.RU подробно разбирало каждую из десяти несостыковок.