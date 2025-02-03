Депутат думы Екатеринбурга Чачин заявил, что его уголовное дело сфабриковано

04 февраля 2025 в 13:00 Размер текста - 17 +

Виталий Чачин приехал в суд с заседания комиссии гордумы по экономике, которую возглавляет Фото: Сергей Бодров © URA.RU Депутат гордумы Екатеринбурга Виталий Чачин («Сити Билдинг»), обвиненный в ограничении конкуренции, на первом судебном заседании заявил, что его уголовное дело сфабриковано. Он отрицает, что вступил в картельный сговор, чтобы получить незаконный доход с госконтрактов, передает корреспондент URA.RU из зала Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга. Чачина сначала подозревали в ограничении конкуренции при заключении в 2021 году контракта на строительство моста в челябинском селе Богдановское за 66,5 миллиона рублей. Тендер достался ООО «Сити Билдинг», где Чачин является управляющим. Он, по версии следствия, договорился с владельцем компании «Техностройкомплект» (ТСК, полностью аффилирована с «Сити Билдингом») Сергеем Заварухиным не снижать сумму контракта. Андрей Лизанец и Виталий Чачин Фото: Сергей Бодров © URA.RU В апреле 2024-го президент РФ Владимир Путин подписал поправки в УК РФ, полностью декриминализирующие деяние Чачина. Однако уже на следующий день было возбуждено новое уголовное дело, которое следствие объединило с первоначальным — по тому же п. «а» ч. 2 ст. 178 УК РФ. В дело включили еще пять эпизодов, и вменяемый Чачину доход от исполненных контрактов вырос с 66,5 миллиона рублей до 286 млн. В СК считают, что Чачин и Заварухин (фактически его подчиненный) договаривались не только по мосту в Богдановском, но и по ремонту насосной станции в Тульской области (контракт получил ТСК, сумма — 18,4 млн), диагностированию целостности пожарных резервуаров в свердловском тубдиспансере («Сити Билдинг», 319,9 тыс. рублей), газификации домов в свердловском селе Покровское («Сити Билдинг», 92,7 млн), строительству газопровода в деревне Починок под Новоуральском («Сити Билдинг», 42,4 млн) и строительно-монтажные работы котельной в Троицке (Челябинская область) за 59,9 млн рублей. «Мне непонятно, в чем меня обвиняют. Я считаю, что это обвинение — очень странная попытка сформировать судебную практику по этой статье. Практику, благодаря которой более 100 предпринимателей области окажутся под угрозой уголовного преследования, — заявил на суде Чачин. — Я критически отношусь к единственному доказательству — решению ФАС о формировании картеля, считая его полностью сфабрикованным. <…> Вчера арбитражный суд Уральского округа дал понять, что решение отменено, и приостановил производство по моей жалобе на него. Я не понимаю, с кем я вступил в преступный сговор, если в отношении [владельца «Техностройкомплекта» Сергея] Заварухина вынесено представление о его непричастности. В отношении других руководителей группы компании вынесены отказы в возбуждении уголовных дел. Таким образом, не сам же с собой я договорился. Скорее всего, нам потребуется некая психиатрическая экспертиза. Которая подтвердит, что раздвоением личности я не страдаю». Депутат также отметил, что в половине аукционов, о которых идет речь в деле, не было других участников, «а там, где они были, в материалах дела содержатся их ответы, что конкуренция ограничена не была», — заявил Чачин. Новость по теме В Екатеринбурге начали судить депутата Еще Чачин отдельно обратился к представителям СМИ, попросив «не делать из него отрицательного героя». По его словам, с указанных контрактов он практически не получил никакого дохода, поскольку объекты якобы стали убыточными во время пандемии (в этот период сильно выросли цены на стройматериалы). «Мне пришлось доплачивать из своего кармана, понимая соцзначимость объектов. Детали моего дела обсуждали и согласовывали первые лица силовых структур Свердловской области. Как известно, они у нас не ошибаются. Но я не из тех депутатов, которые просиживают в думе штаны. Многое было сделано мною как для округа, так и для города в целом», — отметил Чачин, приведя в пример транспортную реформу в Екатеринбурге, наведение порядка в уличной торговле. Если Чачин получит реальный тюремный срок (максимальное наказание по «его» статье — шесть лет колонии) и приговор устоит в вышестоящих инстанциях, он лишится мандата депутата. И потребуются довыборы по Ленинскому округу №12. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат гордумы Екатеринбурга Виталий Чачин («Сити Билдинг»), обвиненный в ограничении конкуренции, на первом судебном заседании заявил, что его уголовное дело сфабриковано. Он отрицает, что вступил в картельный сговор, чтобы получить незаконный доход с госконтрактов, передает корреспондент URA.RU из зала Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга. Чачина сначала подозревали в ограничении конкуренции при заключении в 2021 году контракта на строительство моста в челябинском селе Богдановское за 66,5 миллиона рублей. Тендер достался ООО «Сити Билдинг», где Чачин является управляющим. Он, по версии следствия, договорился с владельцем компании «Техностройкомплект» (ТСК, полностью аффилирована с «Сити Билдингом») Сергеем Заварухиным не снижать сумму контракта. В апреле 2024-го президент РФ Владимир Путин подписал поправки в УК РФ, полностью декриминализирующие деяние Чачина. Однако уже на следующий день было возбуждено новое уголовное дело, которое следствие объединило с первоначальным — по тому же п. «а» ч. 2 ст. 178 УК РФ. В дело включили еще пять эпизодов, и вменяемый Чачину доход от исполненных контрактов вырос с 66,5 миллиона рублей до 286 млн. В СК считают, что Чачин и Заварухин (фактически его подчиненный) договаривались не только по мосту в Богдановском, но и по ремонту насосной станции в Тульской области (контракт получил ТСК, сумма — 18,4 млн), диагностированию целостности пожарных резервуаров в свердловском тубдиспансере («Сити Билдинг», 319,9 тыс. рублей), газификации домов в свердловском селе Покровское («Сити Билдинг», 92,7 млн), строительству газопровода в деревне Починок под Новоуральском («Сити Билдинг», 42,4 млн) и строительно-монтажные работы котельной в Троицке (Челябинская область) за 59,9 млн рублей. «Мне непонятно, в чем меня обвиняют. Я считаю, что это обвинение — очень странная попытка сформировать судебную практику по этой статье. Практику, благодаря которой более 100 предпринимателей области окажутся под угрозой уголовного преследования, — заявил на суде Чачин. — Я критически отношусь к единственному доказательству — решению ФАС о формировании картеля, считая его полностью сфабрикованным. <…> Вчера арбитражный суд Уральского округа дал понять, что решение отменено, и приостановил производство по моей жалобе на него. Я не понимаю, с кем я вступил в преступный сговор, если в отношении [владельца «Техностройкомплекта» Сергея] Заварухина вынесено представление о его непричастности. В отношении других руководителей группы компании вынесены отказы в возбуждении уголовных дел. Таким образом, не сам же с собой я договорился. Депутат также отметил, что в половине аукционов, о которых идет речь в деле, не было других участников, «а там, где они были, в материалах дела содержатся их ответы, что конкуренция ограничена не была», — заявил Чачин. Еще Чачин отдельно обратился к представителям СМИ, попросив «не делать из него отрицательного героя». По его словам, с указанных контрактов он практически не получил никакого дохода, поскольку объекты якобы стали убыточными во время пандемии (в этот период сильно выросли цены на стройматериалы). «Мне пришлось доплачивать из своего кармана, понимая соцзначимость объектов. Детали моего дела обсуждали и согласовывали первые лица силовых структур Свердловской области. Как известно, они у нас не ошибаются. Но я не из тех депутатов, которые просиживают в думе штаны. Многое было сделано мною как для округа, так и для города в целом», — отметил Чачин, приведя в пример транспортную реформу в Екатеринбурге, наведение порядка в уличной торговле. Если Чачин получит реальный тюремный срок (максимальное наказание по «его» статье — шесть лет колонии) и приговор устоит в вышестоящих инстанциях, он лишится мандата депутата. И потребуются довыборы по Ленинскому округу №12.