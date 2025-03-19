За пост мэра Елово в Пермском крае борются два заместителя

В Еловском округе Пермского края определили кандидатов на должность главы территории. Конкурсная комиссия допустила двух человек — Евгения Кустова и Татьяну Софронову.
«Претендовать на должность будут два заместителя главы округа. Кустов курирует вопросы по развитию инфраструктуры, а Софронова — по социальной политике», — сообщает telegram-канал Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Вопрос об избрании главы округа планируют рассмотреть на заседании местной Думы 26 марта.
Должность главы Елово стала вакантной в январе 2025 года, после отставки прежнего руководителя округа Антона Чечкина. Исполняющим обязанности главы на период проведения конкурсных процедур стал Евгений Кустов.
20 марта URA.RU также сообщало, что в Пермском крае со второй попытки нашли мэра для проблемной территории Косинского округа. Депутаты поддержали кандидатуру Ильи Никонова на этот пост.
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