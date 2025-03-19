19 марта 2025

За пост мэра Елово в Пермском крае борются два заместителя

© Служба новостей «URA.RU»
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О том, кто станет главой территории станет известно 26 марта
О том, кто станет главой территории станет известно 26 марта Фото:

В Еловском округе Пермского края определили кандидатов на должность главы территории. Конкурсная комиссия допустила двух человек — Евгения Кустова и Татьяну Софронову.

«Претендовать на должность будут два заместителя главы округа. Кустов курирует вопросы по развитию инфраструктуры, а Софронова — по социальной политике», — сообщает telegram-канал Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Вопрос об избрании главы округа планируют рассмотреть на заседании местной Думы 26 марта.

Должность главы Елово стала вакантной в январе 2025 года, после отставки прежнего руководителя округа Антона Чечкина. Исполняющим обязанности главы на период проведения конкурсных процедур стал Евгений Кустов.

20 марта URA.RU также сообщало, что в Пермском крае со второй попытки нашли мэра для проблемной территории Косинского округа. Депутаты поддержали кандидатуру Ильи Никонова на этот пост. 

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В Еловском округе Пермского края определили кандидатов на должность главы территории. Конкурсная комиссия допустила двух человек — Евгения Кустова и Татьяну Софронову. «Претендовать на должность будут два заместителя главы округа. Кустов курирует вопросы по развитию инфраструктуры, а Софронова — по социальной политике», — сообщает telegram-канал Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Вопрос об избрании главы округа планируют рассмотреть на заседании местной Думы 26 марта. Должность главы Елово стала вакантной в январе 2025 года, после отставки прежнего руководителя округа Антона Чечкина. Исполняющим обязанности главы на период проведения конкурсных процедур стал Евгений Кустов. 20 марта URA.RU также сообщало, что в Пермском крае со второй попытки нашли мэра для проблемной территории Косинского округа. Депутаты поддержали кандидатуру Ильи Никонова на этот пост. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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