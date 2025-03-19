В Пермском крае со второй попытки нашли мэра в проблемную территорию

Депутаты местной Думы поддержали кандидатуру Ильи Никонова на пост главы Косинского округа Пермского края. Решение было принято единогласно.
«Он является бывшим главой Чазевского сельского поселения Косинского района. К исполнению обязанностей он приступит с 21 марта», — сообщает telegram-канал Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края.
Среди кандидатов конкурсная комиссия на заседании 4 марта выбрала Никонова и индивидуального предпринимателя Евгения Бельчикова.
Ранее главу муниципалитета планировали избрать в декабре 2024 года, однако конкурс не состоялся: на него поступила единственная заявка, а и. о. главы муниципалитета Светлана Захарченко заявляться не стала. До этого около четырех лет территорией руководил Эдуард Засухин, ушедший в отставку после отпуска.
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