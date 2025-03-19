19 марта 2025

В Пермском крае со второй попытки нашли мэра в проблемную территорию

Главой Косинского округа Пермского края стал Илья Никонов
© Служба новостей «URA.RU»
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Решение было принято единогласно
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Депутаты местной Думы поддержали кандидатуру Ильи Никонова на пост главы Косинского округа Пермского края. Решение было принято единогласно.

«Он является бывшим главой Чазевского сельского поселения Косинского района. К исполнению обязанностей он приступит с 21 марта», — сообщает telegram-канал Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края.

Среди кандидатов конкурсная комиссия на заседании 4 марта выбрала Никонова и индивидуального предпринимателя Евгения Бельчикова.

Ранее главу муниципалитета планировали избрать в декабре 2024 года, однако конкурс не состоялся: на него поступила единственная заявка, а и. о. главы муниципалитета Светлана Захарченко заявляться не стала. До этого около четырех лет территорией руководил Эдуард Засухин, ушедший в отставку после отпуска.

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Депутаты местной Думы поддержали кандидатуру Ильи Никонова на пост главы Косинского округа Пермского края. Решение было принято единогласно. «Он является бывшим главой Чазевского сельского поселения Косинского района. К исполнению обязанностей он приступит с 21 марта», — сообщает telegram-канал Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Среди кандидатов конкурсная комиссия на заседании 4 марта выбрала Никонова и индивидуального предпринимателя Евгения Бельчикова. Ранее главу муниципалитета планировали избрать в декабре 2024 года, однако конкурс не состоялся: на него поступила единственная заявка, а и. о. главы муниципалитета Светлана Захарченко заявляться не стала. До этого около четырех лет территорией руководил Эдуард Засухин, ушедший в отставку после отпуска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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