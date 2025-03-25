«Считают не очень умными»: 72-летний качок из Екатеринбурга — о стереотипах и форме Шварценеггера

72-летний бодибилдер из Екатеринбурга сделал сюрприз сыну на шоу «Титаны»

26 марта 2025 в 10:32 Размер текста - 17 +

Следить за питанием регулярно у Александра Яшанькина вошло в привычку Фото предоставлено пресс-службой ТНТ Двенадцатикратный чемпион мира по бодибилдингу и лучший фитнес-тренер Екатеринбурга Александр Яшанькин стал одним из ярких участников шоу «Титаны». Наравне с молодыми ребятами он выполнял беспощадные задания, но в одном из выпусков не справился с испытанием и покинул проект. Спортсмен рассказал URA.RU, как попал в мир бодибилдинга в советские годы, какие стереотипы о качках неправда, откуда у него 85-летние клиенты и чем ему запомнилось участие в проекте от ТНТ. «Могу позволить себе что-то вредное» — Александр Сергеевич, начнем с предыстории: расскажите, как вы вообще пришли в спорт? Всегда ли он был в вашей жизни? — Спортом я занимался с самого детства. Мой брат Владимир тоже спортсмен, сейчас он тренирует атлетов в Димитровграде. Он, кстати, тренер сестер Мухаметшиных, которые тоже участвуют в шоу «Титаны» и показывают отличные результаты. Мы с братом с малых лет каждое утро делали зарядку, она начиналась в 6:05 по радио. Сначала это были простые упражнения: ходьба, рывки руками. После мы уже сами начали усложнять: качали пресс, отжимались и многое другое. У нас во дворе было много ребят, которые любили спорт, мы все вместе играли в волейбол, метали ядро, поднимали самодельную штангу. Я всегда был из тех, кому надо было показать себя лучше, сильнее других. После школы я еще успел поработать на лесоповале, где мы таскали тяжелые бревна. В армии я продолжил заниматься спортом, даже выступал по борьбе за свой полк. А когда я вернулся из армии, то поступил в Казанский педагогический институт на спортивный факультет по специальности «Учитель физкультуры средней школы». Там я пошел в секцию тяжелой атлетики и уже через полтора года стал мастером спорта. Часто бывал на соревнованиях, выступал за СК «Буревестник». В детстве спортсмен с братом часто соперничали: кто больше подтянется, дольше продержит «уголок» Фото предоставлено пресс-службой ТНТ — А сейчас ваш обычный день состоит только из тренировок? — У меня обычно одна-две тренировки в день, как правило, утром и вечером. Я стараюсь ставить перед собой разнообразные задачи. Еще я соблюдаю режим: правильно питаюсь и достаточно сплю. У меня даже есть обеденный сон. Также я помогаю тренироваться другим, обучаю, как правильно поддерживать форму и быть здоровым, поддерживать себя в тонусе. Все хобби у меня тоже спортивные: например, волейбол. — Как изменились ваши тренировки с возрастом? Какие корректировки вы внесли? — Когда я занимался тяжелой атлетикой, у меня были очень большие веса: приседания 250 кг, тяга 270 кг. Сейчас я уже так не делаю, а занимаюсь в удовольствие. — Читала, что секрет вашей молодости кроется в правильном регулярном питании, без сбоев и срывов. Неужели за столько лет ни разу не срывались? Позволяете ли себе какие-то вкусные вредности? — Да, я питаюсь правильно. Но если захочу, обычно раз в год, могу позволить себе съесть что-то вредное, например, бургер. Могу попробовать один кусочек тортика. По праздникам позволяю себе шашлык. Но в основном у меня чистое питание, чаще всего вареное. Я соблюдаю баланс углеводов, жиров и белков. Очень люблю овощи и фрукты. — У вас в семье четверо детей, многие из которых пошли по вашим стопам. Как так получилось? — Они росли со мной, и я всегда на своем примере показывал, как важен спорт и здоровый образ жизни. Мы часто с детьми ходили в зал, гуляли на природе и активно проводили время. У них у всех есть успехи в спорте и в жизни. — У вас еще и девять внуков. Приобщаете их к спорту? Если да, то к какому? — Моей старшей внучке почти 30 лет. Все внуки занимаются спортом, кто-то для себя, кто-то профессионально. Например, мой внук Алексей поставил мировой рекорд: он сделал 60 сальто на батуте за одну минуту. Кстати, внуки тоже смотрят «Титанов» со своими друзьями, часто спрашивают об испытаниях, как они проходили и о многом другом. «Шварценеггер выглядел бы как новичок» — Если говорить о бодибилдинге, то первое, что приходит на ум в качестве эталона накаченного тела, — это Арнольд Шварценеггер. Был ли он для вас кумиром? — В моей молодости бодибилдинга здесь не было, это было что-то далекое, западное. Когда я поступил в 1972 году, то узнал про культуристов. Я встретился с этими спортсменами, на тот момент я был мастером спорта, штангистом. Они показали мне зарубежные журналы, где как раз и были бодибилдеры. Но для меня авторитетом и кумиром был Юрий Петрович Власов (советский тяжелоатлет, олимпийский чемпион). Кстати, именно он был кумиром Арнольда Шварценеггера. Он даже приезжал к Власову на встречу. Именно Юрий Петрович открыл в 1988 году Федерацию атлетической гимнастики СССР. И в России началось развитие этого направления. Конечно, Шварценеггера можно назвать первооткрывателем и человеком, который популяризировал этот спорт. По нынешним меркам, если поставить Шварценеггера (даже в лучшие годы) с современными культуристами, то он бы выглядел как новичок. Хотя не по всем параметрам. Сейчас у выступающих ребят очень большой объем массы. Их ноги так раскачены, что кажется, им сложно ходить. — Принято считать, что бодибилдинг — вредный и опасный спорт. Как думаете, откуда взялся этот стереотип? — Для меня бодибилдинг — это про здоровье и поддержание себя в хорошей форме. Навредить может тренер, который неправильно показывает технику и не следит за тем, как выполняются упражнения. Правильное выполнение упражнений — это очень важно. Я — доказательство того, что спорт помогает жить долгую, полноценную жизнь. — Какие еще мифы существуют, связанные с бодибилдерами? В чем люди абсолютно не правы? — Некоторые люди считают атлетов не очень умными. Но это огромная ошибка. Например, Арнольд Шварценеггер стал известным актером и губернатором Калифорнии. В СССР у многих тяжелоатлетов было высшее образование. Например, Аркадий Воробьев (советский тяжелоатлет, ученый, писатель) был профессором. Чтобы достичь выдающихся результатов в спорте, нужно подходить к делу с умом. Глупый человек вряд ли сможет стать чемпионом мира. (Улыбается) Нужно следить за техникой, знать анатомию и физиологию, следить за питанием. Александру приходилось пропускать тренировки лишь из-за съемок в шоу и интервью Фото предоставлено пресс-службой ТНТ — У вас огромный опыт. Наверняка в практике были какие-то забавные случаи, связанные с соревнованиями? — Их очень много! Первый мой чемпионат мира был в 1993 году. Мы поехали в Испанию. В пятницу мы приехали на площадку, а нам говорят, что мы опоздали на регистрацию, допинг-контроль и взвешивание. Поэтому все десять человек не допускаются к соревнованиям. Мы были в шоке. Мы готовились, за свой счет приехали на соревнования, так долго ехали. Пришлось участвовать вне конкурса. Я занял, конечно, первое место. В подарок мне дали кубок, грамоту и набор авторучек. (Улыбается) — Вы как-то рассказывали, что к вам на тренировки приходил клиент, которому 85 лет. В чем была особенность тренировок с ним? — Мой клиент привел своего отца в 85 лет ко мне на тренировки. Сейчас ему 94 года, и мы до сих пор занимаемся. Конечно, есть правила, как заниматься с пожилыми людьми. Изначально, когда он пришел, мы аккуратно пробовали разные упражнения и тренажеры. Он часто даже говорил, что может больше, но я придерживался плана. Сейчас два раза в неделю я приезжаю к нему, и мы занимаемся. Он в свои годы спокойно может делать упражнения с двухкилограммовыми гантелями, приседания, отжимания от стола. А его жене 90 лет, она ходит в бассейн и также занимается дома. У нее больные колени, и я подобрал ей легкое упражнение, которое укрепило ее мышцы, что помогло уменьшить проблемы со здоровьем. У них у обоих ясная голова, они хотят жить и жить здорОво. «Ну вы точно титан!» — Почему вы решили поучаствовать в шоу «Титаны»? — Меня пригласили, и я согласился. Вместе с редакторами шоу мы решили сделать сюрприз моему сыну Дмитрию, который тоже участвует в шоу. Многие знали и не говорили Диме, что мы идем на «Титаны» вместе. Он был очень удивлен! Редакторы подговорили бодибилдера поучаствовать в шоу вместе с сыном Фото предоставлено пресс-службой ТНТ — Какие отношения у вас сложились с участниками? — Отличные отношения у нас сложились с участниками! Многих я знал, с ними проводил много времени. Но я был очень рад познакомиться с новыми ребятами. Они все поддерживали и меня, и моего сына. — Когда и почему они стали называть вас «папой титанов»? — Это было еще в первой серии, кто-то из ребят так сказал, и это прижилось. Мне было приятно, что меня так воспринимают и относятся с уважением, как и я к ним! — Какой был распорядок на съемках шоу? — С утра у нас был завтрак. После этого мы поехали на съемки и работали до вечера. Нам привозили еду. Однажды съемки длились почти до пяти утра. Одна из редакторов шоу была очень удивлена, когда после этого увидела меня в половине восьмого утра на завтраке. Все спали, и я был единственным. Она сказала: «Ну вы точно титан!». (Смеется) — Как шоу изменило вашу жизнь? — Мне стало сложнее тренироваться из-за различных съемок, на которые меня приглашают. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Двенадцатикратный чемпион мира по бодибилдингу и лучший фитнес-тренер Екатеринбурга Александр Яшанькин стал одним из ярких участников шоу «Титаны». Наравне с молодыми ребятами он выполнял беспощадные задания, но в одном из выпусков не справился с испытанием и покинул проект. Спортсмен рассказал URA.RU, как попал в мир бодибилдинга в советские годы, какие стереотипы о качках неправда, откуда у него 85-летние клиенты и чем ему запомнилось участие в проекте от ТНТ. — Александр Сергеевич, начнем с предыстории: расскажите, как вы вообще пришли в спорт? Всегда ли он был в вашей жизни? — Спортом я занимался с самого детства. Мой брат Владимир тоже спортсмен, сейчас он тренирует атлетов в Димитровграде. Он, кстати, тренер сестер Мухаметшиных, которые тоже участвуют в шоу «Титаны» и показывают отличные результаты. Мы с братом с малых лет каждое утро делали зарядку, она начиналась в 6:05 по радио. Сначала это были простые упражнения: ходьба, рывки руками. После мы уже сами начали усложнять: качали пресс, отжимались и многое другое. У нас во дворе было много ребят, которые любили спорт, мы все вместе играли в волейбол, метали ядро, поднимали самодельную штангу. Я всегда был из тех, кому надо было показать себя лучше, сильнее других. После школы я еще успел поработать на лесоповале, где мы таскали тяжелые бревна. В армии я продолжил заниматься спортом, даже выступал по борьбе за свой полк. А когда я вернулся из армии, то поступил в Казанский педагогический институт на спортивный факультет по специальности «Учитель физкультуры средней школы». Там я пошел в секцию тяжелой атлетики и уже через полтора года стал мастером спорта. Часто бывал на соревнованиях, выступал за СК «Буревестник». — А сейчас ваш обычный день состоит только из тренировок? — У меня обычно одна-две тренировки в день, как правило, утром и вечером. Я стараюсь ставить перед собой разнообразные задачи. Еще я соблюдаю режим: правильно питаюсь и достаточно сплю. У меня даже есть обеденный сон. Также я помогаю тренироваться другим, обучаю, как правильно поддерживать форму и быть здоровым, поддерживать себя в тонусе. Все хобби у меня тоже спортивные: например, волейбол. — Как изменились ваши тренировки с возрастом? Какие корректировки вы внесли? — Когда я занимался тяжелой атлетикой, у меня были очень большие веса: приседания 250 кг, тяга 270 кг. Сейчас я уже так не делаю, а занимаюсь в удовольствие. — Читала, что секрет вашей молодости кроется в правильном регулярном питании, без сбоев и срывов. Неужели за столько лет ни разу не срывались? Позволяете ли себе какие-то вкусные вредности? — Да, я питаюсь правильно. Но если захочу, обычно раз в год, могу позволить себе съесть что-то вредное, например, бургер. Могу попробовать один кусочек тортика. По праздникам позволяю себе шашлык. Но в основном у меня чистое питание, чаще всего вареное. Я соблюдаю баланс углеводов, жиров и белков. Очень люблю овощи и фрукты. — У вас в семье четверо детей, многие из которых пошли по вашим стопам. Как так получилось? — Они росли со мной, и я всегда на своем примере показывал, как важен спорт и здоровый образ жизни. Мы часто с детьми ходили в зал, гуляли на природе и активно проводили время. У них у всех есть успехи в спорте и в жизни. — У вас еще и девять внуков. Приобщаете их к спорту? Если да, то к какому? — Моей старшей внучке почти 30 лет. Все внуки занимаются спортом, кто-то для себя, кто-то профессионально. Например, мой внук Алексей поставил мировой рекорд: он сделал 60 сальто на батуте за одну минуту. Кстати, внуки тоже смотрят «Титанов» со своими друзьями, часто спрашивают об испытаниях, как они проходили и о многом другом. — Если говорить о бодибилдинге, то первое, что приходит на ум в качестве эталона накаченного тела, — это Арнольд Шварценеггер. Был ли он для вас кумиром? — В моей молодости бодибилдинга здесь не было, это было что-то далекое, западное. Когда я поступил в 1972 году, то узнал про культуристов. Я встретился с этими спортсменами, на тот момент я был мастером спорта, штангистом. Они показали мне зарубежные журналы, где как раз и были бодибилдеры. Но для меня авторитетом и кумиром был Юрий Петрович Власов (советский тяжелоатлет, олимпийский чемпион). Кстати, именно он был кумиром Арнольда Шварценеггера. Он даже приезжал к Власову на встречу. Именно Юрий Петрович открыл в 1988 году Федерацию атлетической гимнастики СССР. И в России началось развитие этого направления. Конечно, Шварценеггера можно назвать первооткрывателем и человеком, который популяризировал этот спорт. — Принято считать, что бодибилдинг — вредный и опасный спорт. Как думаете, откуда взялся этот стереотип? — Для меня бодибилдинг — это про здоровье и поддержание себя в хорошей форме. Навредить может тренер, который неправильно показывает технику и не следит за тем, как выполняются упражнения. Правильное выполнение упражнений — это очень важно. Я — доказательство того, что спорт помогает жить долгую, полноценную жизнь. — Какие еще мифы существуют, связанные с бодибилдерами? В чем люди абсолютно не правы? — Некоторые люди считают атлетов не очень умными. Но это огромная ошибка. Например, Арнольд Шварценеггер стал известным актером и губернатором Калифорнии. В СССР у многих тяжелоатлетов было высшее образование. Например, Аркадий Воробьев (советский тяжелоатлет, ученый, писатель) был профессором. Чтобы достичь выдающихся результатов в спорте, нужно подходить к делу с умом. Глупый человек вряд ли сможет стать чемпионом мира. (Улыбается) Нужно следить за техникой, знать анатомию и физиологию, следить за питанием. — У вас огромный опыт. Наверняка в практике были какие-то забавные случаи, связанные с соревнованиями? — Их очень много! Первый мой чемпионат мира был в 1993 году. Мы поехали в Испанию. В пятницу мы приехали на площадку, а нам говорят, что мы опоздали на регистрацию, допинг-контроль и взвешивание. Поэтому все десять человек не допускаются к соревнованиям. Мы были в шоке. Мы готовились, за свой счет приехали на соревнования, так долго ехали. Пришлось участвовать вне конкурса. Я занял, конечно, первое место. В подарок мне дали кубок, грамоту и набор авторучек. (Улыбается) — Вы как-то рассказывали, что к вам на тренировки приходил клиент, которому 85 лет. В чем была особенность тренировок с ним? — Мой клиент привел своего отца в 85 лет ко мне на тренировки. Сейчас ему 94 года, и мы до сих пор занимаемся. Конечно, есть правила, как заниматься с пожилыми людьми. Изначально, когда он пришел, мы аккуратно пробовали разные упражнения и тренажеры. Он часто даже говорил, что может больше, но я придерживался плана. Сейчас два раза в неделю я приезжаю к нему, и мы занимаемся. Он в свои годы спокойно может делать упражнения с двухкилограммовыми гантелями, приседания, отжимания от стола. А его жене 90 лет, она ходит в бассейн и также занимается дома. У нее больные колени, и я подобрал ей легкое упражнение, которое укрепило ее мышцы, что помогло уменьшить проблемы со здоровьем. У них у обоих ясная голова, они хотят жить и жить здорОво. — Почему вы решили поучаствовать в шоу «Титаны»? — Меня пригласили, и я согласился. Вместе с редакторами шоу мы решили сделать сюрприз моему сыну Дмитрию, который тоже участвует в шоу. Многие знали и не говорили Диме, что мы идем на «Титаны» вместе. Он был очень удивлен! — Какие отношения у вас сложились с участниками? — Отличные отношения у нас сложились с участниками! Многих я знал, с ними проводил много времени. Но я был очень рад познакомиться с новыми ребятами. Они все поддерживали и меня, и моего сына. — Когда и почему они стали называть вас «папой титанов»? — Это было еще в первой серии, кто-то из ребят так сказал, и это прижилось. Мне было приятно, что меня так воспринимают и относятся с уважением, как и я к ним! — Какой был распорядок на съемках шоу? — С утра у нас был завтрак. После этого мы поехали на съемки и работали до вечера. Нам привозили еду. Однажды съемки длились почти до пяти утра. Одна из редакторов шоу была очень удивлена, когда после этого увидела меня в половине восьмого утра на завтраке. Все спали, и я был единственным. Она сказала: «Ну вы точно титан!». (Смеется) — Как шоу изменило вашу жизнь? — Мне стало сложнее тренироваться из-за различных съемок, на которые меня приглашают.