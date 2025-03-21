Адвокат рассказал о праве Аллы Пугачевой на наследство отца Киркорова

Российская певица Алла Пугачева не имеет никаких прав на наследство народного артиста Бедроса Киркорова, который приходится отцом ее бывшему мужу Филиппу. Об этом сообщил адвокат Андрей Алекшин.
«Никаких прав она не имеет и вряд ли Алла Борисовна будет на что-то претендовать», — рассказал Андрей Алекшин в беседе с aif.ru. Очевидно, что никаких разборок из-за наследства не будет, потому что Пугачевой это не нужно. Также с семьей Филиппа Киркорова ее связывают теплые отношения, отметил адвокат.
О смерти Бедроса Киркорова из-за остановки сердца стало известно 18 марта 2025 года. Артиста похоронили на Троекуровском кладбище 21 марта.
Брак Филиппа Киркорова и Пугачевой распался в 2005 году. Они прожили вместе 11 лет.
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