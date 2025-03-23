«Надо экономить газ»: Кличко объявил о завершении отопительного сезона в Киеве

Власти Киева объявили о завершении отопительного сезона с 24 марта 2025 года, что связано с потеплением и необходимостью экономии газа. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
«С понедельника, 24 марта, Киев завершает отопительный сезон. Такое решение городские власти приняли, учитывая прогноз синоптиков относительно стабильного потепления. А также мы руководствуемся необходимостью рационального использования природного газа», — написал Кличко в своем официальном telegram-канале.
Мэр столицы Украины также упомянул, что централизованная система теплоснабжения Киева является одной из крупнейших в Европе, и отметил, что на ее полное отключение требуется около недели. Процесс завершения отопительного сезона в этом году начинается на несколько дней раньше, чем в прошлом году, когда отопление было прекращено 28 марта.
При этом, по прогнозам метеорологов, в понедельник в Киеве ожидается дождливая погода с сильными порывами ветра. Дневная температура воздуха достигнет отметки в 11 градусов выше нуля, а ночная температура опустится до шести градусов. В течение оставшихся дней недели ночные температуры будут варьироваться между тремя и восьмью градусами выше нуля.
С 1 января доставка российского газа в Европу через украинскую территорию была полностью приостановлена вследствие решения Киева не продлевать контракт с компанией «Газпром». В результате этого Украина столкнулась с необходимостью закупать технический газ для обеспечения нужного уровня давления в газопроводах, что привело к приобретению топлива по значительно повышенным ценам. С конца января Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» начала увеличивать объемы импорта газа. По состоянию на 5 февраля уровень заполненности газовых хранилищ страны достиг минимального значения в 10% за последние годы.
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