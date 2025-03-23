Пушков объяснил цели США в отношении Украины

США стремятся добиться мирного урегулирования конфликта на Украине, используя для этого как поддержку, так и давление на Киев. Об этом сообщил сенатор Алексей Пушков. По его словам, Штаты не намерены бросать Украину, но могут надавить на Киев для решения конфликта.
«США не намерены совсем бросать Украину, но хотят добиться прекращения конфликта и побудить ее — или заставить, если потребуется, — пойти на мирное урегулирование», — заявил Пушков. Сообщение опубликовано в telegram-канале политика.
Сенатор отметил, что в ходе интервью с Такером Карлсоном спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф выразил мнение относительно необходимости изменения подхода европейских лидеров к украинскому вопросу. Уиткофф заявил, что европейским политикам следует прекратить подстрекать украинскому лидеру Владимира Зеленского к отказу от мирных переговоров.
Пушков также подчеркнул, что главной мотивацией США в этой стратегии является предотвращение возможности третьей мировой войны, которую может спровоцировать дальнейшее усугубление ситуации на Украине. По его словам, целью американской политики служит достижение договоренности о прекращении огня до 20 апреля текущего года.
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