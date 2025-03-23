Котельная в центре Петербурга превратится в концертный зал-трансформер

Котельная Центральной ТЭЦ в Петербурге преобразится в концертный зал-трансформер. А рядом расположенное административное здание превратится в спортивно-рекреационный комплекс. Эти изменения предусмотрены в акте историко-культурной экспертизы, опубликованном на сайте комитета по охране памятников.
«Котельную приспособят под трансформируемый зрительный и танцевальные залы. Это удастся сделать за счёт устройства в этом здании новых этажей. При этом центральный вестибюль будет представлять собой атриум во всю высоту здания с открытой лестницей, связывающей первые два этажа с подвалом», — ознакомился с документом «Деловой Петербург». Зал-трансформер будет использоваться для различных мероприятий, от учебных до развлекательных.
В административном здании, где ранее располагался машинный зал, предусмотрено создание спортивно-рекреационного комплекса. При этом планируется сохранение исторических элементов, таких как печи, которые будут отреставрированы. Проект также включает демонтаж поздних пристроек и надстроек, что позволит вернуть зданию более исторический вид.
Обновление Центральной ТЭЦ включено в дорожную карту, подписанную на ПМЭФ-2022. В рамках этой инициативы планируется не только прекращение эксплуатации устаревшего оборудования, но и создание на его месте общественно-деловых зон. Котельная и соседнее административное здание, являющиеся объектами культурного наследия, находятся в совместной собственности ООО «ГЭХ развитие территорий» и ПАО «Территориальная генерирующая компания №1». Проект предполагает не только сохранение исторической ценности зданий, но и их адаптацию к современным потребностям.
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