Пермяки засняли запуск ракеты. Видео

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Ракету было видно в районе Гознака
Ракету было видно в районе Гознака Фото:

Жители Перми увидели, как взлетает ракета «Ангара-1.2». Запуск было видно в районе Гознака. Видео опубликовано в telegram-канале «Большая Пермь».

«Совершенно случайно наши читатели увидели в небе запуск ракеты-носителя „Ангара-1.2“, — сказано в сообщении. Уточняется, что видео сняли 16 марта. Именно в этот день ракета стартанула с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Ранее в Минобороны рассказали, что запуск прошел в штатном режиме. Все спутники были выведены на орбиты.

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Жители Перми увидели, как взлетает ракета «Ангара-1.2». Запуск было видно в районе Гознака. Видео опубликовано в telegram-канале «Большая Пермь». «Совершенно случайно наши читатели увидели в небе запуск ракеты-носителя „Ангара-1.2“, — сказано в сообщении. Уточняется, что видео сняли 16 марта. Именно в этот день ракета стартанула с космодрома Плесецк в Архангельской области. Ранее в Минобороны рассказали, что запуск прошел в штатном режиме. Все спутники были выведены на орбиты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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