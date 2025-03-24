Ракету было видно в районе Гознака
Жители Перми увидели, как взлетает ракета «Ангара-1.2». Запуск было видно в районе Гознака. Видео опубликовано в telegram-канале «Большая Пермь».
«Совершенно случайно наши читатели увидели в небе запуск ракеты-носителя „Ангара-1.2“, — сказано в сообщении. Уточняется, что видео сняли 16 марта. Именно в этот день ракета стартанула с космодрома Плесецк в Архангельской области.
Ранее в Минобороны рассказали, что запуск прошел в штатном режиме. Все спутники были выведены на орбиты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!