Ракета «Ангара-1.2» стартовала с Плесецка с военными спутниками

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ВКС РФ провели успешный пуск ракеты-носителя «Ангара-1.2»
ВКС РФ провели успешный пуск ракеты-носителя «Ангара-1.2» Фото:

Воздушно-космические силы России успешно провели пуск ракеты-носителя «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В воскресенье, 16 марта, в 13:50 по московскому времени <...> осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса „Ангара-1.2“ с космическими аппаратами в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении ведомства. Запуск прошел в штатном режиме с космодрома Плесецк, спутники выведены на заданные орбиты.

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Воздушно-космические силы России успешно провели пуск ракеты-носителя «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «В воскресенье, 16 марта, в 13:50 по московскому времени <...> осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса „Ангара-1.2“ с космическими аппаратами в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении ведомства. Запуск прошел в штатном режиме с космодрома Плесецк, спутники выведены на заданные орбиты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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