Ракета «Ангара-1.2» стартовала с Плесецка с военными спутниками

Воздушно-космические силы России успешно провели пуск ракеты-носителя «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«В воскресенье, 16 марта, в 13:50 по московскому времени <...> осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса „Ангара-1.2“ с космическими аппаратами в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении ведомства. Запуск прошел в штатном режиме с космодрома Плесецк, спутники выведены на заданные орбиты.
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