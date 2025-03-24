В Екатеринбурге на родителей завели уголовные дела за подделку прописки детей

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Родители подделывали документы для записи первоклассников в понравившиеся школы
Родители подделывали документы для записи первоклассников в понравившиеся школы Фото:

В одном из восьми районов Екатеринбурга завели несколько уголовных дел на родителей первоклассников за подделку документов ради записи ребенка в школу не по фактической прописке. Об этом рассказала прокурор города Светлана Кузнецова.

«В 2024 году на территории одного из районов Екатеринбурга было возбуждено четыре уголовных дела по фактам предоставления справок о временной регистрации по месту пребывания ребенка», — сказала Кузнецова. Она отметила, что в текущем году правоохранители будут проверять не только достоверность документов, но также соблюдение очередей и правил выдачи прописки.

Ранее URA.RU сообщало, что в новом учебном году екатеринбургские школы готовы принять более 21 тысячи первоклассников. Подробнее о приемной кампании — в материале URA.RU.

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В одном из восьми районов Екатеринбурга завели несколько уголовных дел на родителей первоклассников за подделку документов ради записи ребенка в школу не по фактической прописке. Об этом рассказала прокурор города Светлана Кузнецова. «В 2024 году на территории одного из районов Екатеринбурга было возбуждено четыре уголовных дела по фактам предоставления справок о временной регистрации по месту пребывания ребенка», — сказала Кузнецова. Она отметила, что в текущем году правоохранители будут проверять не только достоверность документов, но также соблюдение очередей и правил выдачи прописки. Ранее URA.RU сообщало, что в новом учебном году екатеринбургские школы готовы принять более 21 тысячи первоклассников. Подробнее о приемной кампании — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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