В Екатеринбурге на родителей завели уголовные дела за подделку прописки детей

В одном из восьми районов Екатеринбурга завели несколько уголовных дел на родителей первоклассников за подделку документов ради записи ребенка в школу не по фактической прописке. Об этом рассказала прокурор города Светлана Кузнецова.
«В 2024 году на территории одного из районов Екатеринбурга было возбуждено четыре уголовных дела по фактам предоставления справок о временной регистрации по месту пребывания ребенка», — сказала Кузнецова. Она отметила, что в текущем году правоохранители будут проверять не только достоверность документов, но также соблюдение очередей и правил выдачи прописки.
Ранее URA.RU сообщало, что в новом учебном году екатеринбургские школы готовы принять более 21 тысячи первоклассников. Подробнее о приемной кампании — в материале URA.RU.
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