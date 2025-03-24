Сколько первоклассников примут школы Екатеринбурга в новом учебном году

В Екатеринбурге школы готовы принять более 21 тысячи первоклассников в текущем учебном году. Об этом рассказала директор департамента образования мэрии Инна Гумбатова.
«У нас много районов, где объединены адреса. В этом случае родители могут отозвать поданное заявление, понимая, что не попадут в желаемую школу, и подать запрос уже в другое учреждение. Если в районе одна школа, то желательно посмотреть наличие мест в других школах, но сделать это можно только после основного периода комплектования — в июле», — отметила Гумбатова.
Отмечается, что в этом году впервые льготники смогут воспользоваться отложенной автоматической отправки заполненного заявления в момент открытия записи в первый класс. Для этого предварительно нужно предоставить согласие. Подробнее о приемной кампании — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!