Сколько первоклассников примут школы Екатеринбурга в новом учебном году

Школы Екатеринбурга примут более 21 тысячи первоклассников
© Служба новостей «URA.RU»
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Запись будущих первоклассников стартует 1 апреля в 00:00
Запись будущих первоклассников стартует 1 апреля в 00:00 Фото:

В Екатеринбурге школы готовы принять более 21 тысячи первоклассников в текущем учебном году. Об этом рассказала директор департамента образования мэрии Инна Гумбатова.

«У нас много районов, где объединены адреса. В этом случае родители могут отозвать поданное заявление, понимая, что не попадут в желаемую школу, и подать запрос уже в другое учреждение. Если в районе одна школа, то желательно посмотреть наличие мест в других школах, но сделать это можно только после основного периода комплектования — в июле», — отметила Гумбатова.

Отмечается, что в этом году впервые льготники смогут воспользоваться отложенной автоматической отправки заполненного заявления в момент открытия записи в первый класс. Для этого предварительно нужно предоставить согласие. Подробнее о приемной кампании — в материале URA.RU.

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В Екатеринбурге школы готовы принять более 21 тысячи первоклассников в текущем учебном году. Об этом рассказала директор департамента образования мэрии Инна Гумбатова. «У нас много районов, где объединены адреса. В этом случае родители могут отозвать поданное заявление, понимая, что не попадут в желаемую школу, и подать запрос уже в другое учреждение. Если в районе одна школа, то желательно посмотреть наличие мест в других школах, но сделать это можно только после основного периода комплектования — в июле», — отметила Гумбатова. Отмечается, что в этом году впервые льготники смогут воспользоваться отложенной автоматической отправки заполненного заявления в момент открытия записи в первый класс. Для этого предварительно нужно предоставить согласие. Подробнее о приемной кампании — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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