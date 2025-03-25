Замглавы МИД Польши Шейна публично признался в проблемах с алкоголем

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Шейна сообщил, что сейчас проходит лечение по борьбе с алкогольной зависимостью
Шейна сообщил, что сейчас проходит лечение по борьбе с алкогольной зависимостью Фото:

Замглавы МИД Польши и вице-председатель партии «Левые» Анджей Шейна признал, что столкнулся с проблемами, связанными с злоупотреблением алкоголя. Об этом он написал в своих соцсетях.

«Хочу сообщить вам, что я столкнулся с проблемой злоупотребления алкоголем», — написал Шейна в соцсети Х (бывший Twitter). Он отметил, что благодаря поддержке семьи, друзей и особенно врачам, он смог вернуть контроль над своим здоровьем.

Кроме того в своем посте Шейна также попросил прощения у всех, кого затронула его проблема. Он также подтвердил, что факт прохождения терапии был проверен Агентством внутренней безопасности.

Информация о проблемах Шейны с алкоголем стала известна после публикации в Gazeta Wyborcza. Его партийные коллеги рассказали об его неподобающем поведении на рабочих мероприятиях, куда он приходил в нетрезвом виде.

13 декабря 2023 года Шейна был назначен заместителем министра иностранных дел Польши. В его ведении теперь находятся вопросы, связанные с Ближним Востоком и Африкой.

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Замглавы МИД Польши и вице-председатель партии «Левые» Анджей Шейна признал, что столкнулся с проблемами, связанными с злоупотреблением алкоголя. Об этом он написал в своих соцсетях. «Хочу сообщить вам, что я столкнулся с проблемой злоупотребления алкоголем», — написал Шейна в соцсети Х (бывший Twitter). Он отметил, что благодаря поддержке семьи, друзей и особенно врачам, он смог вернуть контроль над своим здоровьем. Кроме того в своем посте Шейна также попросил прощения у всех, кого затронула его проблема. Он также подтвердил, что факт прохождения терапии был проверен Агентством внутренней безопасности. Информация о проблемах Шейны с алкоголем стала известна после публикации в Gazeta Wyborcza. Его партийные коллеги рассказали об его неподобающем поведении на рабочих мероприятиях, куда он приходил в нетрезвом виде. 13 декабря 2023 года Шейна был назначен заместителем министра иностранных дел Польши. В его ведении теперь находятся вопросы, связанные с Ближним Востоком и Африкой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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