Молодые свердловчанки получат деньги за первого ребенка

Депутаты заксо приняли инициативу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о дополнительных мерах поддержки, в частности, женщин, которые до 23-х лет родили первого ребенка. Заседание прошло в режиме онлайн на странице парламента «ВКонтакте».
В первую очередь, женщины, родившие первого ребенка до 23-х лет, получат по 50 тысяч рублей на товары первой необходимости. Приобрести их свердловчанки смогут при помощи электронного сертификата.
«[Следующая мера по этой категории граждан] денежная выплата в размере фактически понесенных расходов , но не более 500 тысяч рублей , на уплату процентов по кредиту или займу на приобретение, строительства жилого помещения, включая ипотечный кредит», — рассказал в ходе доклада министр соцполитики области Андрей Злоказов.
И третьей мерой соцподдержки является компенсация, но не более 15 тысяч рублей, расходов за аренду жилья, если супруги или единственный родитель, имеющий ребенка, учатся очно в профессиональных образовательных организациях региона или в вузах. На реализацию принятого проекта из областного бюджета 2025-го года будет выделено порядка 452 миллионов рублей.
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