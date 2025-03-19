Свердловчанкам будут платить за роды до 23 лет

Свердловчанки, которые родили первенца до 23 лет, смогут рассчитывать на выплаты в размере 50 тысяч рублей на покупки товаров первой необходимости для новорожденных. Соответствующий законопроект, который был подготовлен по поручению губернатора Евгения Куйвашева, согласовали в комитете по социальной политике заксобрания. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.
«Министерство социальной политики подготовило пакет мер поддержки для свердловчанок, которые впервые стали мамами в возрасте до 23 лет. Новые возможности смогут поддержать молодые семьи и будут способствовать повышению рождаемости в регионе», — отметил министр социальной политики Андрей Злоказов.
Согласно документу, молодые мамы смогут получить 50 тысяч рублей на покупку товаров первой необходимости для новорожденного. Также предусмотрена компенсация процентных платежей по ипотеке или займу на жилье, сумма которой может достигать 500 тысяч рублей. Студентки, воспитывающие ребенка, смогут рассчитывать на компенсацию расходов по аренде жилья до 15 тысяч рублей в месяц.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!