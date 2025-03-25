В Перми не раскрываются порядка 90% интернет-преступлений

В Перми увеличилось количество интернет-преступлений. При этом только 10% из них удается раскрыть, сообщил на заседании Пермской гордумы начальник городского УМВД Алексей Салтыков.
«В 2024 году из 20 тысяч различных преступлений 46% составили преступления в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Раскрываемость составляет порядка 10%. К данному виду преступлений мы еще в полном объеме не готовы и не научились до конца раскрывать, потому что они регистрируются у нас, но преступники находятся за территорией Российской Федерации», — заявил Салтыков.
За год количество интернет-преступлений выросло более чем на 20%. Их раскрытием занимаются специализированные подразделения. При этом сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений.
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