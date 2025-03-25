В Перми не раскрываются порядка 90% интернет-преступлений

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Количество интернет-преступлений в Перми выросло на 20%
Количество интернет-преступлений в Перми выросло на 20% Фото:

В Перми увеличилось количество интернет-преступлений. При этом только 10% из них удается раскрыть, сообщил на заседании Пермской гордумы начальник городского УМВД Алексей Салтыков.

«В 2024 году из 20 тысяч различных преступлений 46% составили преступления в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Раскрываемость составляет порядка 10%. К данному виду преступлений мы еще в полном объеме не готовы и не научились до конца раскрывать, потому что они регистрируются у нас, но преступники находятся за территорией Российской Федерации», — заявил Салтыков.

За год количество интернет-преступлений выросло более чем на 20%. Их раскрытием занимаются специализированные подразделения. При этом сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми увеличилось количество интернет-преступлений. При этом только 10% из них удается раскрыть, сообщил на заседании Пермской гордумы начальник городского УМВД Алексей Салтыков. «В 2024 году из 20 тысяч различных преступлений 46% составили преступления в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Раскрываемость составляет порядка 10%. К данному виду преступлений мы еще в полном объеме не готовы и не научились до конца раскрывать, потому что они регистрируются у нас, но преступники находятся за территорией Российской Федерации», — заявил Салтыков. За год количество интернет-преступлений выросло более чем на 20%. Их раскрытием занимаются специализированные подразделения. При этом сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...