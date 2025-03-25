В ХМАО снегоход с людьми провалился под лед

В Ханты-Мансийском районе на середине реки Иртыш снегоход с людьми провалился под лёд. Это уже третий случай в Югре с начала года, сообщает региональное МЧС.
«С начала года в ХМАО зарегистрировано 3 происшествия с участием снегоходов. Один человек погиб», — рассказали в пресс-службе ведомства. На этот раз ЧП произошло на середине Иртыша, снегоход с людьми провалился под лёд.
Спасатели эвакуировали на берег двух человек, которым удалось самостоятельно выбраться из полыньи. У пострадавших диагностировали общее переохлаждение организма. В ведомстве напомнили о соблюдении правил безопасности на льду.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске в доме по улице Георгия Величко произошло возгорание квартиры на пятом этаже. В результате возгорания эвакуировано 42 человека, 20 из которых — дети, сообщили в ГУ МЧС России по ХМАО.
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