25 марта 2025

В ХМАО снегоход с людьми провалился под лед

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО спасли двух человек с середины реки Иртыш
В ХМАО спасли двух человек с середины реки Иртыш Фото:

В Ханты-Мансийском районе на середине реки Иртыш снегоход с людьми провалился под лёд. Это уже третий случай в Югре с начала года, сообщает региональное МЧС.

«С начала года в ХМАО зарегистрировано 3 происшествия с участием снегоходов. Один человек погиб», — рассказали в пресс-службе ведомства. На этот раз ЧП произошло на середине Иртыша, снегоход с людьми провалился под лёд.

Спасатели эвакуировали на берег двух человек, которым удалось самостоятельно выбраться из полыньи. У пострадавших диагностировали общее переохлаждение организма. В ведомстве напомнили о соблюдении правил безопасности на льду.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске в доме по улице Георгия Величко произошло возгорание квартиры на пятом этаже. В результате возгорания эвакуировано 42 человека, 20 из которых — дети, сообщили в ГУ МЧС России по ХМАО.

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В Ханты-Мансийском районе на середине реки Иртыш снегоход с людьми провалился под лёд. Это уже третий случай в Югре с начала года, сообщает региональное МЧС. «С начала года в ХМАО зарегистрировано 3 происшествия с участием снегоходов. Один человек погиб», — рассказали в пресс-службе ведомства. На этот раз ЧП произошло на середине Иртыша, снегоход с людьми провалился под лёд. Спасатели эвакуировали на берег двух человек, которым удалось самостоятельно выбраться из полыньи. У пострадавших диагностировали общее переохлаждение организма. В ведомстве напомнили о соблюдении правил безопасности на льду. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске в доме по улице Георгия Величко произошло возгорание квартиры на пятом этаже. В результате возгорания эвакуировано 42 человека, 20 из которых — дети, сообщили в ГУ МЧС России по ХМАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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