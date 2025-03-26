26 марта 2025

Ребенок рассек висок в игровом центре в Магнитогорске

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок ударился об трубу, уверяет мама
Ребенок ударился об трубу, уверяет мама Фото:

В Магнитогорске Челябинской области 9-летний ребенок ударился головой и рассек висок в мягком лабиринте в игровом центре. Об этом сообщила мама пострадавшего.

«Ребенок травмировался в игровой в „Мегалэнде“ в ТРК „Семейный парк“. Ударился головой и рассек висок в мягком лабиринте. В гардеробе к нам подошла администратор и спросила у ребенка о самочувствии, ушла и не поинтересовалась, где в лабиринте так опасно», — написала женщина в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Со слов ребенка, он ударился о трубу, которая была обмотана. Дети в ту часть лабиринта поднимаются без сопровождения взрослых, пояснила мама.

Редакция URA.RU направила запрос в компанию «Мегалэнд» в Магнитогорске. Ответ будет опубликован позднее.

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В Магнитогорске Челябинской области 9-летний ребенок ударился головой и рассек висок в мягком лабиринте в игровом центре. Об этом сообщила мама пострадавшего. «Ребенок травмировался в игровой в „Мегалэнде“ в ТРК „Семейный парк“. Ударился головой и рассек висок в мягком лабиринте. В гардеробе к нам подошла администратор и спросила у ребенка о самочувствии, ушла и не поинтересовалась, где в лабиринте так опасно», — написала женщина в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Со слов ребенка, он ударился о трубу, которая была обмотана. Дети в ту часть лабиринта поднимаются без сопровождения взрослых, пояснила мама. Редакция URA.RU направила запрос в компанию «Мегалэнд» в Магнитогорске. Ответ будет опубликован позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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