Ребенок рассек висок в игровом центре в Магнитогорске

В Магнитогорске Челябинской области 9-летний ребенок ударился головой и рассек висок в мягком лабиринте в игровом центре. Об этом сообщила мама пострадавшего.
«Ребенок травмировался в игровой в „Мегалэнде“ в ТРК „Семейный парк“. Ударился головой и рассек висок в мягком лабиринте. В гардеробе к нам подошла администратор и спросила у ребенка о самочувствии, ушла и не поинтересовалась, где в лабиринте так опасно», — написала женщина в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».
Со слов ребенка, он ударился о трубу, которая была обмотана. Дети в ту часть лабиринта поднимаются без сопровождения взрослых, пояснила мама.
Редакция URA.RU направила запрос в компанию «Мегалэнд» в Магнитогорске. Ответ будет опубликован позднее.
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