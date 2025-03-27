В муниципалитете Пермского края ищут кандидатов на пост мэра

В Кунгурском муниципальном округе стартовала кампания по приему заявок на должность главы. Соответствующее решение 27 марта приняли депутаты местной Думы.
«Документы от желающих участвовать в конкурсе будут принимать с 1 апреля по 6 мая. Свои программы развития территории кандидаты представят на конкурс-испытание 15 мая», — сообщает telegram-канал «На местах».
На время поиска округ временно возглавляет заместитель главы администрации Василий Толстой. До этого мэр-сторожил Вадим Лысанов, который руководил территорией с 2011 года, ушел в отставку.
Ранее URA.RU сообщало, что что «за» это решение проголосовало 17 человек, двое выступили «против», один «воздержался». Депутатам свое желание Лысанов объяснил сменой места. Также на заседании депутаты отклонили представление прокуратуры, которая требовала увольнения Лысанова из-за конфликта интересов. Вадим Лысанов также является руководителем совета глав территорий Пермского края. Эту должность она пока сохраняет.
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