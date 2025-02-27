Дума Кунгурского округа приняла отставку главы территории Вадима Лысанова. Источники URA.RU в территории сообщают, что «за» проголосовал 17 человек, двое выступили «против», один «воздержался». О том, что занимающий пост мэра с 2011 года Лысанов, намерен уйти, агентство сообщало утром 27 февраля.
«Решение хранилось в тайне. Депутаты о намерении Лысанова узнали только утром. Ушел он по собственному желанию. Внес этот вопрос с голоса в ходе пленарного заседания, его рассмотрели последним», — пояснили собеседники.
По данным газеты «Звезда», депутатам свое желание Лысанов объяснил сменой места работы. И.о. главы территории назначен заместитель Лысанова Василий Толстой. Также на заседании депутаты отклонили представление прокуратуры, которая требовала увольнения Лысанова из-за конфликта интересов. Вадим Лысанов также является руководителем совета глав территорий Пермского края. Эту должность она пока сохраняет.
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