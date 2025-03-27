В Петербургском метро запустился 30-ый состав «Балтийца»

Губернатор Петербурга Александр Беглов объявил о скорой замене всех старых поездов на линии метро Кировско-Выборгская на современные поезда «Балтиец». Заявление было сделано в ходе рабочего совещания в электродепо «Автово», где также проходил осмотр юбилейного 30-го состава этой модели.
«Запускаем 30-й состав новой модели „Балтиец“. Теперь на Кировско-Выборгской линии уже 240 таких вагонов. До конца года полностью заменим на „красной“ ветке все старые вагоны, тут будут ходить только „Балтийцы“, наши новые поезда с асинхронным тяговым приводом», — рассказал Александр Беглов.
Поезда «Балтиец» отличаются высокой энергоэффективностью, надежностью и удобством эксплуатации. Они оборудованы асинхронным тяговым приводом, что обеспечивает плавное торможение. Каждый поезд вмещает до 1500 пассажиров, а благодаря увеличенным дверным проемам и внутреннему пространству, пассажиры чувствуют больше комфорта. Также предусмотрены места для маломобильных граждан и улучшенные условия для работы машинистов.
В текущем году планируется введение еще 15 новых составов «Балтиец», что составит 120 вагонов. Эти поезда будут распределены не только на Кировско-Выборгской линии, но и на других линиях петербургского метро, включая новую шестую линию. Губернатор подчеркнул, что к 2030 году планируется обновить 50% подвижного состава метрополитена. Особое внимание уделяется тому, что большинство компонентов поездов произведено в России, а сборка ведется на Октябрьском заводе в Санкт-Петербурге.
Беглов также акцентировал внимание на масштабной работе по обновлению транспортного парка города, включая закупку новых автобусов, трамваев, троллейбусов и строительство новых дорог. По его словам, развитие метрополитена остается приоритетной задачей, что подтверждается значительными инвестициями из Фонда национального благосостояния по поручению Президента России.
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