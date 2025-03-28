28 марта 2025

На Android выйдет игра, посвященная СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Игра про отряд российских военных выйдет на мобильных устройствах через месяц
Игра про отряд российских военных выйдет на мобильных устройствах через месяц Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мобильная версия игры «Отряд 22: ZOV», посвященной спецоперации РФ на Украине, будет доступна на Android уже через месяц. Об этом сообщил разработчик Александр Толкач во время встречи с создателями игры.

«Мобильная версия выйдет. Я знаю, что не все играют на компьютере, но на Android через месяц выйдет», — сказал разработчик агентству ТАСС. Помимо этого, он уточнил, что игра точно выйдет в RuStore и подтвердил наличие договоренности с Huawei о выпуске игры в AppGallery.

Ранее URA.RU писало о выходе игры про СВО на платформе VK Play в бета-версии. В «Отряде 22: ZOV» представлены несколько кампаний, включая «Донбасскую весну» и «штурм Мариуполя». Причем прообразами персонажей в игре стали реальные участники СВО. Среди таких, например, бойцы с позывными «Гудвин», «Бурый», «Рокот», а также «Тунгус», который самостоятельно вышел на команду разработчиков. Участники СВО уже успели поиграть в отечественную игру. 3D-графика будет дорабатываться.

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Мобильная версия игры «Отряд 22: ZOV», посвященной спецоперации РФ на Украине, будет доступна на Android уже через месяц. Об этом сообщил разработчик Александр Толкач во время встречи с создателями игры. «Мобильная версия выйдет. Я знаю, что не все играют на компьютере, но на Android через месяц выйдет», — сказал разработчик агентству ТАСС. Помимо этого, он уточнил, что игра точно выйдет в RuStore и подтвердил наличие договоренности с Huawei о выпуске игры в AppGallery. Ранее URA.RU писало о выходе игры про СВО на платформе VK Play в бета-версии. В «Отряде 22: ZOV» представлены несколько кампаний, включая «Донбасскую весну» и «штурм Мариуполя». Причем прообразами персонажей в игре стали реальные участники СВО. Среди таких, например, бойцы с позывными «Гудвин», «Бурый», «Рокот», а также «Тунгус», который самостоятельно вышел на команду разработчиков. Участники СВО уже успели поиграть в отечественную игру. 3D-графика будет дорабатываться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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