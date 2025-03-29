В Мьянме произошло новое землетрясение

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Подземные толчки зафиксированы в двух километрах от столицы страны
Подземные толчки зафиксированы в двух километрах от столицы страны Фото:
новость из сюжета
Сильное землетрясение в Таиланде и Мьянме

В двух километрах от столицы Мьянмы Нейпьидо произошло новое землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщают сейсмологи.

«В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 5,2», — передает сообщение сейсмологов РИА Новости. Там добавили, что подземный толчок зафиксирован в двух километрах от столицы страны Нейпьидо в 12:20 по московскому времени.

В Юго-Восточной Азии 28 марта случилось сильное землетрясение магнитудой 7,7, наиболее пострадавшими оказались Таиланд и Мьянма. Толчки ощущались в Бангладеш, Индии, Лаосе и Китае. В Таиланде обрушились здания, есть случаи людей под завалами, но информации о пострадавших россиянах пока нет.

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В двух километрах от столицы Мьянмы Нейпьидо произошло новое землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщают сейсмологи. «В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 5,2», — передает сообщение сейсмологов РИА Новости. Там добавили, что подземный толчок зафиксирован в двух километрах от столицы страны Нейпьидо в 12:20 по московскому времени. В Юго-Восточной Азии 28 марта случилось сильное землетрясение магнитудой 7,7, наиболее пострадавшими оказались Таиланд и Мьянма. Толчки ощущались в Бангладеш, Индии, Лаосе и Китае. В Таиланде обрушились здания, есть случаи людей под завалами, но информации о пострадавших россиянах пока нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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