В Мьянме произошло новое землетрясение

В двух километрах от столицы Мьянмы Нейпьидо произошло новое землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщают сейсмологи.
«В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 5,2», — передает сообщение сейсмологов РИА Новости. Там добавили, что подземный толчок зафиксирован в двух километрах от столицы страны Нейпьидо в 12:20 по московскому времени.
В Юго-Восточной Азии 28 марта случилось сильное землетрясение магнитудой 7,7, наиболее пострадавшими оказались Таиланд и Мьянма. Толчки ощущались в Бангладеш, Индии, Лаосе и Китае. В Таиланде обрушились здания, есть случаи людей под завалами, но информации о пострадавших россиянах пока нет.
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