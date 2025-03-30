Выросло число погибших при землетрясении в Бангкоке

Центр Эраван: во время землятресения в Бангкоке погибли 17 человек
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При землетрясении в Бангкоке 83 человека пропали без вести
При землетрясении в Бангкоке 83 человека пропали без вести Фото:

Число погибших при землетрясении в Бангкоке увеличилось до 17 человек. Об этом сообщает центр Эраван в своем отчете. 

«32 человека получили ранения, 17 погибли», — передает Khaosod Online содержание отчета. Кроме того, по информации, поступившей на утро 30 марта 2025 года, к 6:00 зарегистрировано 83 случая пропажи людей без вести.

Землетрясение, произошедшее в Юго-Восточной Азии, принесло значительные разрушения, особенно затронув Таиланд и Мьянму. По классификации тайских властей, происшествие получило третью степень серьезности из четырех возможных, передает RT.

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Число погибших при землетрясении в Бангкоке увеличилось до 17 человек. Об этом сообщает центр Эраван в своем отчете.  «32 человека получили ранения, 17 погибли», — передает Khaosod Online содержание отчета. Кроме того, по информации, поступившей на утро 30 марта 2025 года, к 6:00 зарегистрировано 83 случая пропажи людей без вести. Землетрясение, произошедшее в Юго-Восточной Азии, принесло значительные разрушения, особенно затронув Таиланд и Мьянму. По классификации тайских властей, происшествие получило третью степень серьезности из четырех возможных, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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