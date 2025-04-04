В Пермский край завезли более 300 тысяч доз вакцины от клещевого энцефалита

В Пермский край поступило 346 тысяч доз вакцины для иммунизации от клещевого энцефалита. Вакцинация доступна в прививочных пунктах на базах поликлиник по всему региону.
«В Прикамье для прививочной кампании против клещевого энцефалита в этом году поступило 346 тысяч доз вакцины. Прививку можно сделать после консультации врача в прививочных пунктах на базах поликлиник. Иммунизация доступна во всех муниципалитетах региона», — сообщает telegram-канал регионального Минздрава.
Тем временем число пострадавших от укусов клещей в Прикамье растет. По данным на 3 апреля в регионе зарегистрировано уже шесть случаев укусов клещей. 27 марта в селе Юсьва Пермского края был зарегистрирован первый случай.
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