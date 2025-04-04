04 апреля 2025

В Пермский край завезли более 300 тысяч доз вакцины от клещевого энцефалита

© Служба новостей «URA.RU»
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В Прикамье зарегистрировано уже шесть случаев укусов клещей
В Прикамье зарегистрировано уже шесть случаев укусов клещей Фото:

В Пермский край поступило 346 тысяч доз вакцины для иммунизации от клещевого энцефалита. Вакцинация доступна в прививочных пунктах на базах поликлиник по всему региону.

«В Прикамье для прививочной кампании против клещевого энцефалита в этом году поступило 346 тысяч доз вакцины. Прививку можно сделать после консультации врача в прививочных пунктах на базах поликлиник. Иммунизация доступна во всех муниципалитетах региона», — сообщает telegram-канал регионального Минздрава.

Тем временем число пострадавших от укусов клещей в Прикамье растет.  По данным на 3 апреля в регионе зарегистрировано уже шесть случаев укусов клещей. 27 марта в селе Юсьва Пермского края был зарегистрирован первый случай.

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В Пермский край поступило 346 тысяч доз вакцины для иммунизации от клещевого энцефалита. Вакцинация доступна в прививочных пунктах на базах поликлиник по всему региону. «В Прикамье для прививочной кампании против клещевого энцефалита в этом году поступило 346 тысяч доз вакцины. Прививку можно сделать после консультации врача в прививочных пунктах на базах поликлиник. Иммунизация доступна во всех муниципалитетах региона», — сообщает telegram-канал регионального Минздрава. Тем временем число пострадавших от укусов клещей в Прикамье растет.  По данным на 3 апреля в регионе зарегистрировано уже шесть случаев укусов клещей. 27 марта в селе Юсьва Пермского края был зарегистрирован первый случай.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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