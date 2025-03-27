27 марта 2025

В Пермском крае проснулись клещи

Роспотребнадзор: в Пермском крае зафиксирован первый случай укуса клеща
© Служба новостей «URA.RU»
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Есть вероятность, что женщина подцепила его от своей кошки
Есть вероятность, что женщина подцепила его от своей кошки Фото:

В селе Юсьва Пермского края 27 марта зарегистрировали первый случай нападения клеща весной 2025 года. Известно, что пострадавшая проживает в частном доме. 

«Женщина утверждает, что в лес она не выходила. Существует вероятность, что присасывание клеща произошло в домашних условиях. Например, его принесла домашняя кошка, которая находится на самовыгуле», — сообщает краевой Роспотребнадзор на официальном сайте. 

По словам специалистов, пострадавшая не прививалась. Ей ввели иммуноглобулин, назначена антибиотикопрофилактика. Кроме того, были проведены исследования клеща на инфекции. Возбудителей не найдено. 

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В селе Юсьва Пермского края 27 марта зарегистрировали первый случай нападения клеща весной 2025 года. Известно, что пострадавшая проживает в частном доме.  «Женщина утверждает, что в лес она не выходила. Существует вероятность, что присасывание клеща произошло в домашних условиях. Например, его принесла домашняя кошка, которая находится на самовыгуле», — сообщает краевой Роспотребнадзор на официальном сайте.  По словам специалистов, пострадавшая не прививалась. Ей ввели иммуноглобулин, назначена антибиотикопрофилактика. Кроме того, были проведены исследования клеща на инфекции. Возбудителей не найдено. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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