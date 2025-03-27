В Пермском крае проснулись клещи

В селе Юсьва Пермского края 27 марта зарегистрировали первый случай нападения клеща весной 2025 года. Известно, что пострадавшая проживает в частном доме.
«Женщина утверждает, что в лес она не выходила. Существует вероятность, что присасывание клеща произошло в домашних условиях. Например, его принесла домашняя кошка, которая находится на самовыгуле», — сообщает краевой Роспотребнадзор на официальном сайте.
По словам специалистов, пострадавшая не прививалась. Ей ввели иммуноглобулин, назначена антибиотикопрофилактика. Кроме того, были проведены исследования клеща на инфекции. Возбудителей не найдено.
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