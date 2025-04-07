Повесившую фото с РДК* восьмиклассницу выпустили из СИЗО спустя три месяца

Несовершеннолетнюю Еву Багрову, которую обвинили в публичных призывах к терроризму, перевели из СИЗО под домашний арест. Такое решение вынес Кировский районный суд Санкт-Петербурга.
«Кировский районный суд отказал следствию в продлении стражи, избрав ей домашний арест», — сказали в суде, их слова передает РБК. Это решение было принято 27 марта.
Багрова была задержана в декабре 2024 года после того, как разместила на информационном стенде своей школы фотографии лидеров «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в России террористической и запрещена). 16-летнюю девушку обвинили по части первой статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы. В ходе рассмотрения дела защита настаивала на изменении меры пресечения на более мягкую, что в итоге и было учтено судом.
*»Русский добровольческий корпус», РДК — организация признана в России террористической и запрещена
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