Повесившую фото с РДК* восьмиклассницу выпустили из СИЗО спустя три месяца

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Багрову, повесившую плакаты с лидерами РДК* в школе, отправили под домашний арест
Багрову, повесившую плакаты с лидерами РДК* в школе, отправили под домашний арест Фото:

Несовершеннолетнюю Еву Багрову, которую обвинили в публичных призывах к терроризму, перевели из СИЗО под домашний арест. Такое решение вынес Кировский районный суд Санкт-Петербурга.

«Кировский районный суд отказал следствию в продлении стражи, избрав ей домашний арест», — сказали в суде, их слова передает РБК. Это решение было принято 27 марта.

Багрова была задержана в декабре 2024 года после того, как разместила на информационном стенде своей школы фотографии лидеров «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в России террористической и запрещена). 16-летнюю девушку обвинили по части первой статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы. В ходе рассмотрения дела защита настаивала на изменении меры пресечения на более мягкую, что в итоге и было учтено судом.

*»Русский добровольческий корпус», РДК — организация признана в России террористической и запрещена

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Несовершеннолетнюю Еву Багрову, которую обвинили в публичных призывах к терроризму, перевели из СИЗО под домашний арест. Такое решение вынес Кировский районный суд Санкт-Петербурга. «Кировский районный суд отказал следствию в продлении стражи, избрав ей домашний арест», — сказали в суде, их слова передает РБК. Это решение было принято 27 марта. Багрова была задержана в декабре 2024 года после того, как разместила на информационном стенде своей школы фотографии лидеров «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в России террористической и запрещена). 16-летнюю девушку обвинили по части первой статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы. В ходе рассмотрения дела защита настаивала на изменении меры пресечения на более мягкую, что в итоге и было учтено судом. *»Русский добровольческий корпус», РДК — организация признана в России террористической и запрещена
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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