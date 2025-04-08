В России добавили условие признания иноагентом

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Теперь иноагентом можно стать за помощь международным организациям, которые действуют против РФ
Теперь иноагентом можно стать за помощь международным организациям, которые действуют против РФ Фото:

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, расширяющий критерии для признания лиц и организаций иностранными агентами. Теперь статус может получить лицо, содействующее международным организациям или иностранным государствам, действия которых могут быть направлены против безопасности России.

Речь идет о международных организациях,  в которых не участвует Россия. Например, международный уголовный суд, выдававший ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Также в списке иностранные госорганы, которые ведут деятельность против России. Законопроект поддержали более 400 парламентариев.

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Госдума в третьем чтении приняла законопроект, расширяющий критерии для признания лиц и организаций иностранными агентами. Теперь статус может получить лицо, содействующее международным организациям или иностранным государствам, действия которых могут быть направлены против безопасности России. Речь идет о международных организациях,  в которых не участвует Россия. Например, международный уголовный суд, выдававший ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Также в списке иностранные госорганы, которые ведут деятельность против России. Законопроект поддержали более 400 парламентариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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