В России добавили условие признания иноагентом

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, расширяющий критерии для признания лиц и организаций иностранными агентами. Теперь статус может получить лицо, содействующее международным организациям или иностранным государствам, действия которых могут быть направлены против безопасности России.
Речь идет о международных организациях, в которых не участвует Россия. Например, международный уголовный суд, выдававший ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Также в списке иностранные госорганы, которые ведут деятельность против России. Законопроект поддержали более 400 парламентариев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.