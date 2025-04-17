Daily Mail: ученые нашли жизнь на планете в 124-х световых годах от Земли

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Температура на K2-18b наиболее близка к земной
Температура на K2-18b наиболее близка к земной Фото:

Исследователи обнаружили следы жизни на планете, полностью покрытой океаном, которая находится в 124 световых годах от Земли. Об этом сообщает Daily Mail.

«Здесь, на Земле, эти молекулы производятся только живыми организмами — в первую очередь микробами, такими как морской фитопланктон. Молекулы были обнаружены в атмосфере экзопланеты K2-18b, которая расположена на расстоянии около 124 световых лет от Земли в созвездии Льва», — пишет Daily Mail.

Планета K2-18b превосходит Землю в размерах в 2,6 раза и в массе в 8,6 раза. Специалисты предполагают, что K2-18b может быть покрыта океаном. Температурные условия на планете схожи с земными. Однако из-за близкого расположения к своей звезде, год на K2-18b составляет всего 33 земных дня.

В 2029 году, 13 апреля, ожидается максимальное приближение астероида «Апофис» к Земле, сообщил доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов. Он уточнил, что диаметр астероида составляет около 370 метров, передает RT.

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Исследователи обнаружили следы жизни на планете, полностью покрытой океаном, которая находится в 124 световых годах от Земли. Об этом сообщает Daily Mail. «Здесь, на Земле, эти молекулы производятся только живыми организмами — в первую очередь микробами, такими как морской фитопланктон. Молекулы были обнаружены в атмосфере экзопланеты K2-18b, которая расположена на расстоянии около 124 световых лет от Земли в созвездии Льва», — пишет Daily Mail. Планета K2-18b превосходит Землю в размерах в 2,6 раза и в массе в 8,6 раза. Специалисты предполагают, что K2-18b может быть покрыта океаном. Температурные условия на планете схожи с земными. Однако из-за близкого расположения к своей звезде, год на K2-18b составляет всего 33 земных дня. В 2029 году, 13 апреля, ожидается максимальное приближение астероида «Апофис» к Земле, сообщил доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов. Он уточнил, что диаметр астероида составляет около 370 метров, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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