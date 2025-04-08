Акций сына челябинского экс-губернатора Дубровского стремительно подешевели

Буквально за пару дней 25-процентный пакет акций АО «Инвестиционная компания „Профит“, выставленный на продажу за долги и принадлежащий сыну челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Александру, подешевел почти на 20 млн рублей. Это следует из данных „Торги России“.
«Продается пакет акций АО „Инвестиционная компания „Профит“, местонахождение Магнитогорск, в размере 25%. Согласно уставу акционеры и общество имеют право на преимущественное право покупки. Начальная стоимость пакета акций 181 458 000 рублей“, — говорится в объявлении на портала „Торги России“. Указанная цена почти на 20 млн меньше, чем в предыдущие торги.
Ранее аукцион по реализации 25% акций АО «ИК „Профит“, состоялся 7 апреля и завершился безрезультатно. Никто не изъявил желания приобрести данный актив за объявленную стоимость в 201,6 миллиона рублей. Продажа осуществлялась в рамках процедуры банкротства сына бывшего губернатора для погашения задолженностей перед кредиторами.
Компания «Профит», владеющая сетью АЗС в южной части области, изначально принадлежала Сергею Рашникову — брату Виктора Рашникова, возглавляющего совет директоров Магнитогорского металлургического комбината. Часть акций компании была реализована Дубровскому-младшему. После кончины Сергея Рашникова его наследники пытались оспорить данную сделку через судебные инстанции, однако все иски были отклонены.
Совокупная задолженность сына экс-губернатора превышает один миллиард рублей. В ходе процедуры банкротства уже были проданы его личная недвижимость и автомобиль. Процедуру банкротства проходит также принадлежавшая семье Дубровских компания «Монтажник». Представители семьи воздерживаются от контактов с прессой и не дают комментариев по судебным разбирательствам.
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