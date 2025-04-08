08 апреля 2025

Акций сына челябинского экс-губернатора Дубровского стремительно подешевели

© Служба новостей «URA.RU»
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Пакет акции АО «ИК «Профит» подешевел на 20 млн рублей
Пакет акции АО «ИК «Профит» подешевел на 20 млн рублей Фото:
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Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Буквально за пару дней 25-процентный пакет акций АО «Инвестиционная компания „Профит“, выставленный на продажу за долги и принадлежащий сыну челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Александру, подешевел почти на 20 млн рублей. Это следует из данных „Торги России“. 

«Продается пакет акций АО „Инвестиционная компания „Профит“, местонахождение Магнитогорск, в размере 25%. Согласно уставу акционеры и общество имеют право на преимущественное право покупки. Начальная стоимость пакета акций 181 458 000 рублей“, — говорится в объявлении на  портала „Торги России“. Указанная цена почти на 20 млн меньше, чем в предыдущие торги. 

Ранее аукцион по реализации 25% акций АО «ИК „Профит“, состоялся 7 апреля и завершился безрезультатно. Никто не изъявил желания приобрести данный актив за объявленную стоимость в 201,6 миллиона рублей. Продажа осуществлялась в рамках процедуры банкротства сына бывшего губернатора для погашения задолженностей перед кредиторами.

Компания «Профит», владеющая сетью АЗС в южной части области, изначально принадлежала Сергею Рашникову — брату Виктора Рашникова, возглавляющего совет директоров Магнитогорского металлургического комбината. Часть акций компании была реализована Дубровскому-младшему. После кончины Сергея Рашникова его наследники пытались оспорить данную сделку через судебные инстанции, однако все иски были отклонены.

Совокупная задолженность сына экс-губернатора превышает один миллиард рублей. В ходе процедуры банкротства уже были проданы его личная недвижимость и автомобиль. Процедуру банкротства проходит также принадлежавшая семье Дубровских компания «Монтажник». Представители семьи воздерживаются от контактов с прессой и не дают комментариев по судебным разбирательствам.

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Буквально за пару дней 25-процентный пакет акций АО «Инвестиционная компания „Профит“, выставленный на продажу за долги и принадлежащий сыну челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Александру, подешевел почти на 20 млн рублей. Это следует из данных „Торги России“.  «Продается пакет акций АО „Инвестиционная компания „Профит“, местонахождение Магнитогорск, в размере 25%. Согласно уставу акционеры и общество имеют право на преимущественное право покупки. Начальная стоимость пакета акций 181 458 000 рублей“, — говорится в объявлении на  портала „Торги России“. Указанная цена почти на 20 млн меньше, чем в предыдущие торги.  Ранее аукцион по реализации 25% акций АО «ИК „Профит“, состоялся 7 апреля и завершился безрезультатно. Никто не изъявил желания приобрести данный актив за объявленную стоимость в 201,6 миллиона рублей. Продажа осуществлялась в рамках процедуры банкротства сына бывшего губернатора для погашения задолженностей перед кредиторами. Компания «Профит», владеющая сетью АЗС в южной части области, изначально принадлежала Сергею Рашникову — брату Виктора Рашникова, возглавляющего совет директоров Магнитогорского металлургического комбината. Часть акций компании была реализована Дубровскому-младшему. После кончины Сергея Рашникова его наследники пытались оспорить данную сделку через судебные инстанции, однако все иски были отклонены. Совокупная задолженность сына экс-губернатора превышает один миллиард рублей. В ходе процедуры банкротства уже были проданы его личная недвижимость и автомобиль. Процедуру банкротства проходит также принадлежавшая семье Дубровских компания «Монтажник». Представители семьи воздерживаются от контактов с прессой и не дают комментариев по судебным разбирательствам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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