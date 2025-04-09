В Челябинске ликвидатору взрыва на ЧАЭС по суду вернули выплаты за вред здоровью

В Челябинске участнику ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС вернули выплату за ущерб здоровью. Об этом сообщил омбудсмен региона Юлия Сударенко.
«На протяжении 25 лет человек являлся получателем льгот как лицо, принимавшее участие в непосредственных действиях подразделений особого риска — от государства он получал ежегодную компенсацию за вред здоровью вследствие Чернобыльской катастрофы. И вдруг, неожиданно, в 2022 году выплаты прекратились», — сообщила Сударенко в telegram-канале.
До 2022 года выплату производил минсоц региона, но потом эти полномочия были переданы Отделению фонда пенсионного фонда по Челябинской области вместе со списками получателей. В фонде решили, что граждане должны подавать заявление повторно.
В 2024 году фонд исправил ситуациюв отношении ликвидатора, но лишь отчасти — назначил выплату с даты поступления заявления, а за предыдущие два года компенсировать отказался. Мужчина обратился за помощью к Сударенко, и она его поддержала. Обжаловала отказ в суд, который удовлетворил заявление омбудсмена.
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