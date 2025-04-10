В Екатеринбург съедется сотня врачей, чтобы обсудить способы реабилитации пожилых людей

В Екатеринбурге на симпозиуме по геронтологии соберутся около 100 врачей и медиков. Они обсудят в том числе новый подход в реабилитации пожилых пациентов, сообщила гендиректор центра «Синара-Долголетие» Наталья Алексеева на пресс-конференции ТАСС.
«Симпозиум посвящен вопросу мультидисциплинарного подхода в реабилитации пожилых пациентов. Мы ожидаем порядка 100 гостей. Это не только Екатеринбург, у нас есть гости из Челябинска, Тюмени, Перми, ХМАО, ЯНАО. Мы надеемся, что помимо выступлений будет круглый стол, где мы сможем обменяться мнениями, задать друг другу вопросы, узнать у кого и как что происходит», — рассказала Наталья Алексеева.
Замдиректора по научной работе Российского геронтологического научно-клинического центра ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Юлия Котовская объяснила, как можно бороться со старением. «Что продлевает жизнь и способствует долголетию? Это контроль массы тела на протяжении жизни, категорический отказ от курения, минимизация или отказ от потребления алкоголя, достаточная физическая активность, сбалансированное питание, здоровый сон. Это комплекс факторов, который мы часто не воспринимаем», — пояснила она и добавила, что особенно важно контролировать уровень давления, липидов, глюкозы.
Межрегиональный симпозиум по геронтологии «Мультидисциплинарный подход в реабилитации пациентов со старческими синдромами» пройдет в центре «Синара-Долголетие» 11 апреля, для участия в нем необходима регистрация. На мероприятии специалисты смогут не только обменяться опытом в сфере геронтологии, но и познакомиться с программами восстановления «Синара-Долголетие», а также посетить зал лечебной физкультуры, оснащенный уникальным оборудованием.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области открылся первый в регионе центр геронтологии и долголетия «Синара-Долголетие». Он получил лицензию минздрава Свердловской области и уже принял первых резидентов.
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