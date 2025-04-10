В Пермском крае резко выросло число укусов клещей

В Пермском крае с начала сезона резко выросло число присасываний клещей. По данным на 3 апреля было зарегистрировано 6 случаев. Теперь их 42, включая 10 детей.
«Случаи зафиксировали: в Перми, Юрлинском, Кудымкарском, Очерском, Нытвенском, Березовском, Оханском, Юсьвинском, Пермском, Верещагинском, Карагайском, Куединском, Осинском, Краснокамском, Чайковском, Чернушинском и Кунгурском округах. В лабораториях исследовали 24 клеща», — сообщает краевой Роспотребнадзор на официальном сайте.
При этом три клеща оказались инфицированы. У одного нашли клещевой вирусный энцефалит (КВЭ). У остальных — иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ) и моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ).
В ведомстве напомнили о том, что снимать клеща необходимо в медорганизации с помощью специалиста, либо самостоятельно. И обязательно отвезти его в лабораторию для дальнейшего исследования.
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