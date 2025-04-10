В Пермском крае резко выросло число укусов клещей

Роспотребнадзор: от укусов клещей пострадало 42 жителя Пермского края
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
п
п Фото:

В Пермском крае с начала сезона резко выросло число присасываний клещей. По данным на 3 апреля было зарегистрировано 6 случаев. Теперь их 42, включая 10 детей. 

«Случаи зафиксировали: в Перми, Юрлинском, Кудымкарском, Очерском, Нытвенском, Березовском, Оханском, Юсьвинском, Пермском, Верещагинском, Карагайском, Куединском, Осинском, Краснокамском, Чайковском, Чернушинском и Кунгурском округах. В лабораториях исследовали 24 клеща», — сообщает краевой Роспотребнадзор на официальном сайте. 

При этом три клеща оказались инфицированы. У одного нашли клещевой вирусный энцефалит (КВЭ). У остальных — иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ) и моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ).

В ведомстве напомнили о том, что снимать клеща необходимо в медорганизации с помощью специалиста, либо самостоятельно. И обязательно отвезти его в лабораторию для дальнейшего исследования.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае с начала сезона резко выросло число присасываний клещей. По данным на 3 апреля было зарегистрировано 6 случаев. Теперь их 42, включая 10 детей.  «Случаи зафиксировали: в Перми, Юрлинском, Кудымкарском, Очерском, Нытвенском, Березовском, Оханском, Юсьвинском, Пермском, Верещагинском, Карагайском, Куединском, Осинском, Краснокамском, Чайковском, Чернушинском и Кунгурском округах. В лабораториях исследовали 24 клеща», — сообщает краевой Роспотребнадзор на официальном сайте.  При этом три клеща оказались инфицированы. У одного нашли клещевой вирусный энцефалит (КВЭ). У остальных — иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ) и моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ). В ведомстве напомнили о том, что снимать клеща необходимо в медорганизации с помощью специалиста, либо самостоятельно. И обязательно отвезти его в лабораторию для дальнейшего исследования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...