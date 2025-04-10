В ХМАО на несколько дней перекроют участок трассы

В Югре на автомобильной трассе Югорск — Таёжный с 402 по 403 км будет остановлено движение 14-18 апреля. Причина ограничений — гидравлические испытания шлейфа МГ «ЯмбургЕлец1», сообщает региональное управление автодорог.
«На автомобильной трассе г.Югорск — пгт.Таёжный с 402 по 403 км будет остановлено движение 14-18 апреля», — сообщили дорожники. Связано перекрытие с проведением гидравлического испытания шлейфа МГ «ЯмбургЕлец1» при проведении реконструкции автомобильной дороги г.Югорск- пгт.Таёжный.
Ограничение будет действовать 14 апреля с 24:00 до 18 апреля 23:00, возможна временная остановка движения (на период не более 1 часа). Автомобилистов просят учитывать информацию при планировании поездок в указанные даты.
Ране URA.RU сообщало, что в ХМАО закрыли все зимние автомобильные дороги и ледовые переправы. Срок эксплуатации зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения завершен.
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