10 апреля 2025

В ХМАО на несколько дней перекроют участок трассы

В ХМАО из-за гидравлических испытаний перекроют трассу Югорск-Таежный
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ХМАО на несколько дней перекроют участок трассы Югорск –Таёжный
В ХМАО на несколько дней перекроют участок трассы Югорск –Таёжный Фото:

В Югре на автомобильной трассе Югорск — Таёжный с 402 по 403 км будет остановлено движение 14-18 апреля. Причина ограничений — гидравлические испытания шлейфа МГ «ЯмбургЕлец1», сообщает региональное управление автодорог.

«На автомобильной трассе г.Югорск — пгт.Таёжный с 402 по 403 км будет остановлено движение 14-18 апреля», — сообщили дорожники. Связано перекрытие с проведением гидравлического испытания шлейфа МГ «ЯмбургЕлец1» при проведении реконструкции автомобильной дороги г.Югорск- пгт.Таёжный.

Ограничение будет действовать 14 апреля с 24:00 до 18 апреля 23:00, возможна временная остановка движения (на период не более 1 часа). Автомобилистов просят учитывать информацию при планировании поездок в указанные даты.

Ране URA.RU сообщало, что в ХМАО закрыли все зимние автомобильные дороги и ледовые переправы. Срок эксплуатации зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения завершен.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Югре на автомобильной трассе Югорск — Таёжный с 402 по 403 км будет остановлено движение 14-18 апреля. Причина ограничений — гидравлические испытания шлейфа МГ «ЯмбургЕлец1», сообщает региональное управление автодорог. «На автомобильной трассе г.Югорск — пгт.Таёжный с 402 по 403 км будет остановлено движение 14-18 апреля», — сообщили дорожники. Связано перекрытие с проведением гидравлического испытания шлейфа МГ «ЯмбургЕлец1» при проведении реконструкции автомобильной дороги г.Югорск- пгт.Таёжный. Ограничение будет действовать 14 апреля с 24:00 до 18 апреля 23:00, возможна временная остановка движения (на период не более 1 часа). Автомобилистов просят учитывать информацию при планировании поездок в указанные даты. Ране URA.RU сообщало, что в ХМАО закрыли все зимние автомобильные дороги и ледовые переправы. Срок эксплуатации зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения завершен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...