За посадкой следил Илон Маск: свердловчане, которые покорили космос. Фото

Свердловские космонавты проводили длительную экспедицию и летали на Crew Dragon

12 апреля 2025 в 11:02 Размер текста - 17 +

Андрей Федяев и Сергей Прокопьев (слева и в центре) родились в Свердловской области Фото: Илья Московец © URA.RU Мечта стать космонавтом объединяла тысячи маленьких мальчиков, но реализовать ее удалось единицам, и среди них несколько наших земляков — уральцев. Ко Дню космонавтики редакция URA.RU рассказывает, кто из свердловчан смог добраться до Международной космической станции (МКС). Павел Беляев Космонавт родился 26 июня 1925 года в деревне Челищево в Волгоградской области. В 12 лет он вместе с семьей переехал в Каменск-Уральский (Свердловская область), после 10 класса устроился на трубный завод, но регулярно ходил в военкомат, чтобы его отправили на фронт — как раз шла Великая Отечественная война, молодой человек мечтал стать военным летчиком. Как только Павлу исполнилось 18 лет, он поступил в Ейское военное авиационное училище, а после учебы осуществил свою мечту: стал летчиком-истребителем и участвовал в Советско-японской войне. Когда она закончилась, остался служить в авиации Военно-морского флота СССР на Тихом океане. С 1956 года учился в Военно-воздушной академии, спустя четыре года попал в первый отряд советских космонавтов. Во время одного из прыжков с парашютом Беляев неудачно приземлился и сломал ногу. Кости плохо срастались, и был риск, что мужчина покинет ряды космонавтов, но обошлось. 18 марта 1965 года вместе с Алексеем Леоновым Беляев в статусе командира корабля «Восход-2» отправляется на МКС. Именно в эту экспедицию Леонов становится первым в мире человеком, который выходит в открытый космос. Павел также показал себя как отличный космонавт: на заключительном этапе полета из строя вышла система ориентации корабля, Беляев вручную сориентировал корабль, это было сделано впервые. Космонавт мучился с язвой, но лечение откладывал, когда в 1969 году случилось обострение, ему провели операцию, но лучше не стало. 10 января 1970 года Беляев умер от перитонита. Коллеги и семья считали, что причиной смерти стала следствием врачебной ошибки. Виталий Севастьянов Летчик появился на свет 8 июля 1935 году в Красноуральске (Свердловская область). На Урале он прожил 10 лет, но в 1945 году переехал в Сочи. По окончанию школы Севастьянов направился в Москву, где отучился в авиационном институте имени Орджоникидзе. В 1950-е годы работал инженером, читал лекции по механике космического полета в Центре подготовки космонавтов. В космонавтику Севастьянов попал в 1967 году: сначала его зачислили в группу испытателей, а позже перевели в отряд космонавтов. Мужчина проходил подготовку по программе облета Луны и посадки на нее. В 1970 году совершил свой первый полет в качестве бортинженера на корабле «Союз-9». На тот момент их полет был самым длительным за всю историю космонавтики — почти 18 суток. Во время экспедиции Адриан Николаев и Виталий Севастьянов должны были выяснить, есть ли предел длительности пребывания человека в космосе. После их миссии стало понятно: чтобы быть в невесомости, нужно регулярно тренироваться. Тогда же Виталий Иванович участвовал в первой в мире шахматной партии, где один участник находился в космосе, а другой — на Земле. В 1971 году был дублером бортинженера в миссии «Союз-11», но не полетел. Экспедиция закончилась трагично: корабль потерял герметичность при спуске, и экипаж погиб. Во второй раз Севастьянов побывал в космосе в 1975 году — на корабле «Союз-18». В этот раз Севастьянов смог побить свой же рекорд по времени нахождения в космосе, пробыв там практически 63 суток. В июне 1990 года по медицинским показаниям был отстранен от подготовки, а спустя три года закончил карьеру и перешел в Государственную думу Федерального собрания РФ в качестве депутата КПРФ. Виталий Севастьянов скончался в возрасте 74 лет в 2010 году. Предположительно причиной стала лейкемия. Сергей Прокопьев Прокопьев родился 19 февраля 1970 года в Свердловске в семье военного летчика. В школьные годы активно занимался спортом, получил 1-й разряд по подводному плаванию, а также окончил курсы летчиков при аэроклубе. В 1992 году стал курсантом Тамбовского высшего военного авиационного училища, но его расформировали, а Прокопьева перевели в Балашовское училище для летчиков. В 1997 году он окончил его, получив специальность «Командная тактическая авиации, эксплуатация воздушного транспорта» с присвоением квалификации «инженер-пилот». В 2005 году заочно окончил Мичуринский государственный аграрный университет по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Спустя два года оказался в Орске, где служил помощником командира воздушного корабля, после попал на Дальний Восток, затем в Рязань. С 2007 года был командиром корабля Ту-22М3, командовал авиационными отрядами на авиабазах в Калужской и Саратовской областях, участвовал в московском параде Победы в 2010 году — пролетел над Красной площадью на Ту-160. В ряды космонавтов попал в 2011 году. Впервые отправился в космос 6 июня 2018 года в качестве командира экипажа корабля «Союз МС-09». Экспедиция продлилась 196 суток 17 часов 49 минут, в открытый космос Прокопьев выходил дважды, в общей сложности он пробыл вне МКС 15 часов 31 минуту. Тогда же случилась удивительная история: на космической станции зафиксировали падение давления. Обнаружилось, что в обшивке корабля «Союз» появилась дырка. По неофициальной версии, отверстие просверлила женщина-астронавт НАСА, у которой случился нервный срыв. Второй раз в экспедицию Сергей отправился 21 сентября 2022 года на корабле «Союз МС-22». Тогда же командовал Международной космической станцией, увеличил количество выходов в открытый космос до шести раз. Миссия стала самой длительной по программе Международной космической станции, она продлилась 371 день. Космонавты не могли вернуться из-за повреждений космического корабля. За посадкой команды в 2023 году следил бизнесмен и владелец соцсети Х (бывший Twitter) Илон Маск. Андрей Федяев 600-й космонавт мира и 130-й космонавт СССР и России родился 26 февраля 1981 года в Серове. Отучился в Верхней Туре, пытался поступить в Качинское высшее военное авиационное училище летчиков, но ему не удалось. Тогда Федяев поступил в Балашовский военный авиационный институт (позже стал Краснодарским военный авиационный институт). После учебы в 2004 году был помощником командира корабля Ил-38 в Елизово (Камчатский край), имел налет более 500 часов. В октябре 2012 года был рекомендован к зачислению в отряд космонавтов-испытателей, спустя два года Федяева зачислили на эту должность. В 2019 году учился во владимирском филиале РАНХиГС, в 2022 году госкорпорация «Роскосмос» и НАСА подписали соглашение, и Андрей Федяев включили в экипаж Crew-6 корабля Crew Dragon компании SpaceX. В полет космонавт отправился в октябре 2022 года, на орбите он провел более пяти месяцев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мечта стать космонавтом объединяла тысячи маленьких мальчиков, но реализовать ее удалось единицам, и среди них несколько наших земляков — уральцев. Ко Дню космонавтики редакция URA.RU рассказывает, кто из свердловчан смог добраться до Международной космической станции (МКС). Космонавт родился 26 июня 1925 года в деревне Челищево в Волгоградской области. В 12 лет он вместе с семьей переехал в Каменск-Уральский (Свердловская область), после 10 класса устроился на трубный завод, но регулярно ходил в военкомат, чтобы его отправили на фронт — как раз шла Великая Отечественная война, молодой человек мечтал стать военным летчиком. Как только Павлу исполнилось 18 лет, он поступил в Ейское военное авиационное училище, а после учебы осуществил свою мечту: стал летчиком-истребителем и участвовал в Советско-японской войне. Когда она закончилась, остался служить в авиации Военно-морского флота СССР на Тихом океане. С 1956 года учился в Военно-воздушной академии, спустя четыре года попал в первый отряд советских космонавтов. Во время одного из прыжков с парашютом Беляев неудачно приземлился и сломал ногу. Кости плохо срастались, и был риск, что мужчина покинет ряды космонавтов, но обошлось. 18 марта 1965 года вместе с Алексеем Леоновым Беляев в статусе командира корабля «Восход-2» отправляется на МКС. Именно в эту экспедицию Леонов становится первым в мире человеком, который выходит в открытый космос. Павел также показал себя как отличный космонавт: на заключительном этапе полета из строя вышла система ориентации корабля, Беляев вручную сориентировал корабль, это было сделано впервые. Космонавт мучился с язвой, но лечение откладывал, когда в 1969 году случилось обострение, ему провели операцию, но лучше не стало. 10 января 1970 года Беляев умер от перитонита. Коллеги и семья считали, что причиной смерти стала следствием врачебной ошибки. Летчик появился на свет 8 июля 1935 году в Красноуральске (Свердловская область). На Урале он прожил 10 лет, но в 1945 году переехал в Сочи. По окончанию школы Севастьянов направился в Москву, где отучился в авиационном институте имени Орджоникидзе. В 1950-е годы работал инженером, читал лекции по механике космического полета в Центре подготовки космонавтов. В космонавтику Севастьянов попал в 1967 году: сначала его зачислили в группу испытателей, а позже перевели в отряд космонавтов. Мужчина проходил подготовку по программе облета Луны и посадки на нее. В 1970 году совершил свой первый полет в качестве бортинженера на корабле «Союз-9». На тот момент их полет был самым длительным за всю историю космонавтики — почти 18 суток. Во время экспедиции Адриан Николаев и Виталий Севастьянов должны были выяснить, есть ли предел длительности пребывания человека в космосе. После их миссии стало понятно: чтобы быть в невесомости, нужно регулярно тренироваться. Тогда же Виталий Иванович участвовал в первой в мире шахматной партии, где один участник находился в космосе, а другой — на Земле. В 1971 году был дублером бортинженера в миссии «Союз-11», но не полетел. Экспедиция закончилась трагично: корабль потерял герметичность при спуске, и экипаж погиб. Во второй раз Севастьянов побывал в космосе в 1975 году — на корабле «Союз-18». В этот раз Севастьянов смог побить свой же рекорд по времени нахождения в космосе, пробыв там практически 63 суток. В июне 1990 года по медицинским показаниям был отстранен от подготовки, а спустя три года закончил карьеру и перешел в Государственную думу Федерального собрания РФ в качестве депутата КПРФ. Виталий Севастьянов скончался в возрасте 74 лет в 2010 году. Предположительно причиной стала лейкемия. Прокопьев родился 19 февраля 1970 года в Свердловске в семье военного летчика. В школьные годы активно занимался спортом, получил 1-й разряд по подводному плаванию, а также окончил курсы летчиков при аэроклубе. В 1992 году стал курсантом Тамбовского высшего военного авиационного училища, но его расформировали, а Прокопьева перевели в Балашовское училище для летчиков. В 1997 году он окончил его, получив специальность «Командная тактическая авиации, эксплуатация воздушного транспорта» с присвоением квалификации «инженер-пилот». В 2005 году заочно окончил Мичуринский государственный аграрный университет по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Спустя два года оказался в Орске, где служил помощником командира воздушного корабля, после попал на Дальний Восток, затем в Рязань. С 2007 года был командиром корабля Ту-22М3, командовал авиационными отрядами на авиабазах в Калужской и Саратовской областях, участвовал в московском параде Победы в 2010 году — пролетел над Красной площадью на Ту-160. В ряды космонавтов попал в 2011 году. Впервые отправился в космос 6 июня 2018 года в качестве командира экипажа корабля «Союз МС-09». Экспедиция продлилась 196 суток 17 часов 49 минут, в открытый космос Прокопьев выходил дважды, в общей сложности он пробыл вне МКС 15 часов 31 минуту. Тогда же случилась удивительная история: на космической станции зафиксировали падение давления. Обнаружилось, что в обшивке корабля «Союз» появилась дырка. По неофициальной версии, отверстие просверлила женщина-астронавт НАСА, у которой случился нервный срыв. Второй раз в экспедицию Сергей отправился 21 сентября 2022 года на корабле «Союз МС-22». Тогда же командовал Международной космической станцией, увеличил количество выходов в открытый космос до шести раз. Миссия стала самой длительной по программе Международной космической станции, она продлилась 371 день. Космонавты не могли вернуться из-за повреждений космического корабля. За посадкой команды в 2023 году следил бизнесмен и владелец соцсети Х (бывший Twitter) Илон Маск. 600-й космонавт мира и 130-й космонавт СССР и России родился 26 февраля 1981 года в Серове. Отучился в Верхней Туре, пытался поступить в Качинское высшее военное авиационное училище летчиков, но ему не удалось. Тогда Федяев поступил в Балашовский военный авиационный институт (позже стал Краснодарским военный авиационный институт). После учебы в 2004 году был помощником командира корабля Ил-38 в Елизово (Камчатский край), имел налет более 500 часов. В октябре 2012 года был рекомендован к зачислению в отряд космонавтов-испытателей, спустя два года Федяева зачислили на эту должность. В 2019 году учился во владимирском филиале РАНХиГС, в 2022 году госкорпорация «Роскосмос» и НАСА подписали соглашение, и Андрей Федяев включили в экипаж Crew-6 корабля Crew Dragon компании SpaceX. В полет космонавт отправился в октябре 2022 года, на орбите он провел более пяти месяцев.