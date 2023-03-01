Свердловчанин вместе с астронавтами NASA улетел в космос на ракете Илона Маска

Из Флориды на МКС улетел экипаж миссии Crew-6, в состав которого входит свердловчанин Андрей Федяев Фото: Роскосмос

С площадки NASA во Флориде (США) на Международную космическую станцию отправился экипаж космонавтов, в числе которых уроженец Серова (Свердловская область) Андрей Федяев. Экипаж миссии Crew-6 улетел на ракете-носителе Falcon-9, до МКС их доставит пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска. Об этом сообщает сайт «Роскосмоса».

«В составе экипажа — космонавт госкорпорации „Роскосмос“ Андрей Федяев, астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади. Выведение корабля на заданную орбиту и его отделение от второй ступени ракеты прошли в штатном режиме», — сообщает Роскосмос.

Андрей Федяев стал вторым российским космонавтом, кто летал на Crew Dragon. Всего же на американских космических кораблях летали 22 россиянина. Стыковка Crew Dragon с МКС планируется утром 3 марта. На станции уже находятся космонавты «Роскосмоса» Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, астронавты NASA Франциско Рубио, Николь Манн и Джош Кассада и астронавт JAXA Коити Ваката.

Соглашение о перекрестных полетах «Роскосмос» и NASA подписали летом 2022 года. По нему, если запуск российского или американского корабля задерживается или отменяется, стороны могут обеспечить присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта «Роскосмоса» и одного астронавта NASA для обслуживания российского или американского сегментов станции.